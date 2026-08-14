O voo de Agate num elogio ao serviço público da RTP Desporto

Agate de Sousa vai tentar fechar a participação de Portugal nos Campeonatos da Europa de Aatletismo ao ar livre, a decorrer em Birmingham, com chave de ouro. Depois de voar para o 1.º lugar do pódio mundial em Torum, ao saltar 6,92 metros, a atleta quer juntar o título Europeu ao Mundial.

A portuguesa, que nos treinos salta quase sempre acima de 6,80 e já o fez duas vezes acima dos 7 metros, segundo soube o DN, ambiciona colecionar mais uma medalha. E porque não sonhar com mais?

O Recorde do Mundo do salto ao ar livre pertence à russa Galina Chistyakova, que alcançou os 7,52 metros em 1988, ano do também Recorde Mundial em pista coberta, da alemã Heike Drechsler, com 7,37 metros.

O apuramento do salto em comprimento feminino é esta sexta-feira, dia 14 de agosto, de manhã e a final está marcada para domingo, às 20h06 (RTP2), mas sendo em horário nobre Agate de Sousa poderá até ser coroada em direto na RTP1, durante o telejornal. Tudo depende dela e do que o diretor de Informação da RTP decidir, mas uma coisa é certa: o voo de Agate, assim como o de Pedro Pichardo ou Gerson Baldé foram, são e serão serviço público do melhor que há para transmitir.

A semana de serviço público na RTP2 não se esgota com o fim dos Europeus de Atletismo e de natação. Segue-se um fim de semana cheio de beleza única como só a ginástica consegue mostrar.

Entre esta sexta-feira e domingo, os melhores do mundo da Ginástica Rítmica disputam, em Frankfurt, a mais importante competição da modalidade. O desempenho de Rita Araújo, Joana Pinheiro, Anamar Couto, Beatriz Nascimento, Maria Osório e Sara Costa na Alemanha chegam, claro, até aos portugueses pela RTP2.

Portugal estará também representado por Mafalda Costa, Joana Reis, Ema Oliveira, Mariana Parente, Núria Emídio e Raquel Oliveira nos Europeus de Ginástica Artística este fim de semana.

De 21 a 23 de agosto, o mesmo canal transmite os Europeus de Ginástica Artística masculinos com Bernardo Almeida, Diogo Dionísio, Diogo Ramos, Filipe Almeida, Lucas Drago, Luís Léchaud, Marcelo Marques e Miguel Noevo a lutarem por levar a bandeira portuguesa ao pódio e gerar audiências para a RTP2, mas sem a pressão comercial. Mas será que chega?

Em 2021, o Comité Olímpico de Portugal (COP) defendeu a criação do canal RTP Desporto, “um grande projeto de promoção e difusão do desporto nacional”. A proposta-contributo do COP para a consulta pública da proposta de revisão do contrato do serviço público de rádio e televisão não foi tida, nem achada... Mas devia!

E bastará esperar pelas audiências da RTP2 no fim desta semana em que decorrem os Europeus de Atletismo e de natação para atestar o potencial até ao nível da sustentabilidade financeira que uma RTP Desporto poderia ter.

Foi falta de visão também do atual Governo, que este ano deu novos nomes aos canais da família RTP, uma vez que, e citando o Global Media Report 2025, o mercado de direitos televisivos associados ao Desporto ascende atualmente a mais de 58 mil milhões de euros.