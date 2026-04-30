Centralização de direitos: democracia no papel ou revolução no relvado?

Escrever sobre a centralização dos direitos televisivos em Portugal é mergulhar num dos temas mais sensíveis e transformadores do nosso futebol. Somos, hoje, uma "ilha" no panorama europeu, uma das poucas ligas de topo onde a negociação individual ainda dita as regras. No entanto, o cronómetro está a contar. A centralização, prevista para 2028/29, deixou de ser uma opção estratégica da Liga para se tornar uma inevitabilidade legal.A Assembleia-Geral extraordinária de 17 de abril de 2026 representou o derrube do primeiro dominó. Com mais de 90% de votos favoráveis, o modelo da Liga avançou, mas as fissuras ficaram à vista de todos. O Benfica ficou sozinho na oposição. A SAD encarnada não esconde o pragmatismo, teme que o modelo desenhado resulte num "nivelamento por baixo", estimando uma perda imediata de cerca de 15 milhões de euros anuais. Será egoísmo ou a defesa legítima de um ativo que, factualmente, é o que mais gera valor no mercado? A verdade é que a Liga precisa do peso comercial do Benfica para vender o produto, mas o Benfica recusa-se a ser o financiador involuntário dos seus rivais sem garantias de competitividade europeia.No outro extremo da insatisfação, encontramos o Nacional. A abstenção madeirense não foi um sinal de indiferença, mas de protesto. Rui Alves, presidente do clube, colocou o dedo na ferida da equidade. Para o Nacional, o modelo atual da Liga, que prevê apenas cerca de 32,5% de divisão igualitária, é insuficiente para alterar o paradigma do futebol português.A proposta apresentada pelo Nacional surge como o verdadeiro elemento disruptor. Inspirado no sucesso da Premier League e de La Liga, Rui Alves defende um modelo sem as "muletas" de períodos de transição excessivos que perpetuam privilégios: 50% de divisão igualitária, isto é, metade do bolo total repartido de forma exata por todos os clubes da I Liga; 25% por mérito desportivo, ou seja, recompensar o desempenho na tabela classificativa; 25% por implantação social, um critério que mede audiências, número de sócios e venda de bilhetes. O ponto mais audaz da proposta de Rui Alves é o limite ao rácio de desigualdade, o rácio 1 para 4. A premissa é simples, se o primeiro classificado ganhar mais de quatro vezes do que ganha o último, o campeonato continuará a ser uma luta desigual onde 80% dos clubes apenas "fazem número".Quem estiver convencido de que a AG extraordinária foi uma ponte segura, poderá estar completamente enganado. Julgo que a aprovação na AG foi o passo mais fácil. O "combate corpo a corpo" começa agora. A chave de distribuição é o campo onde se travará a verdadeira batalha. Sem um consenso que satisfaça a ambição global dos "Grandes" e alimente a sobrevivência digna dos "Pequenos", a centralização corre o risco de ser uma vitória jurídica nas secretarias, mas um fracasso comercial nos mercados internacionais.Fica a questão que o futebol português tarda em responder: será a centralização da Liga apenas uma "maquilhagem" financeira para manter o statu quo, ou será a visão radical do Nacional o único caminho para termos um campeonato onde um clube médio ou pequeno possa, finalmente, aspirar a algo mais do que a mera permanência?O dia 17 de abril de 2026 marcou o ponto de não retorno. O apito inicial foi dado, mas o resultado final deste jogo comercial ainda está longe de estar decidido.