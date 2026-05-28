Opinião DN Sport

18 clubes, 18 destaques individuais na nossa I Liga (Parte 2)⁣⁣

Gonçalo Santo
Gonçalo Santo

Autor do “Rola a Bola”

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⁣⁣Finalizada a I Liga 2025/2026, é altura de dar o devido destaque a quem o merece. Num artigo dividido em 3 partes, Gonçalo Santo, autor do projeto “Rola a Bola”, deixa os seus destaques individuais desta edição da I Liga, selecionando 1 jogador por equipa.⁣⁣⠀

⁣⁣Nesta segunda parte, é exposto quem, na sua visão, mais se destacou entre o 7.º e o 12.º classificados do nosso campeonato!⁣⁣⠀

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Diogo Travassos (Moreirense)⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣Depois de um início de temporada fantástico, no qual as boas exibições andaram de “mãos dadas” com os bons resultados, o Moreirense começou a ressentir-se da falta de profundidade do seu plantel.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Perante uma vaga de lesões e a saída da sua principal referência ofensiva (Guilherme Schettine), no mercado de janeiro, o clube de Moreira de Cónegos foi perdendo algum brilho.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣No entanto, mesmo sem o nível exibicional de outrora, o Moreirense nunca deixou de ser uma equipa competitiva.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Vasco Botelho da Costa soube adaptar-se à situação. Conseguiu encontrar soluções com os jogadores disponíveis. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Diogo Travassos foi um dos jogadores que melhor simbolizou essa capacidade de adaptação em prol do coletivo. ⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Entre as posições por onde passou (lateral e extremo em ambos os corredores), Travassos destacou-se mais na de extremo direito, que foi a que desempenhou mais vezes ao longo da época.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Nessa posição, protagonizou uma excelente parceria com o lateral Dinis Pinto (até à lesão deste).⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Para além da capacidade associativa, Travassos provou ter outros argumentos bastante válidos a nível ofensivo.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

É muito rápido e forte no 1x1 (mudanças de velocidade e sem medo de ir “para cima” do adversário).⁣⁣⠀

Ataca bem a profundidade⁣.⁣⁣⠀

A facilidade que tem de jogar com os 2 pés permite-lhe muitas vezes “puxar” para dentro e ameaçar com o remate de meia distância.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Como pontos menos positivos, fica alguma precipitação no último terço, o que leva a que nem sempre defina da melhor forma.⁣⁣⠀⁣⁣⠀⠀

Apesar da disponibilidade na pressão, na reação à perda e na transição defensiva, no pouco que jogou a lateral, foram perceptíveis algumas dificuldades defensivas (erros de posicionamento, perdendo muitas vezes as “costas”).⁣⁣⠀⁣⁣⠀⠀

Numa altura em que já está confirmada a sua transferência para o SC Braga, veremos qual será a evolução de Diogo Travassos sob a orientação de Carlos Vicens!⁣⁣⠀

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Taichi Fukui (Arouca⁣)⁣⁣

Após uma 1.ª volta muito negativa, o Arouca decidiu manter o seu treinador (Vasco Seabra). A decisão revelou-se acertada, dado que o clube arouquense terminou a I Liga num confortável 8.º lugar.⁣⁣⁣⁣⠀

Como é habitual nas equipas de Vasco Seabra, há várias individualidades que foram valorizadas por estarem inseridas num coletivo com personalidade e uma ideia de jogo ambiciosa.⁣⁣⁣⁣⠀

Nesse sentido, Taichi Fukui acabou por ser o grande destaque do Arouca em 2025/2026.⁣⁣⁣⁣⠀

O japonês é um jogador de equipa grande. Encaixa na perfeição em ideias de jogo que privilegiam a posse.⁣⁣⁣⁣⠀

É um médio muito cerebral, capaz de assumir a organização e participar na 1.ª fase de construção.⁣⁣⁣⁣⠀

Fukui é muito inteligente na gestão dos ritmos.⁣⁣⠀

Possui agilidade e técnica para sair de zonas de pressão.⁣⁣⠀

Demonstra qualidade na ligação ao ataque e capacidade para se associar com colegas em zonas mais avançadas do terreno.⁣⁣⁣⁣⠀

Sem bola, apesar de ser bastante esforçado (bom compromisso nos duelos e na reação à perda), tem algumas lacunas.⁣⁣⠀

Comete alguns erros posicionais e não tem características para se impor fisicamente.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Num duplo pivot, sai claramente beneficiado quando tem uma referência mais posicional ao seu lado (no Arouca, Espen van Ee foi muito importante para que Fukui pudesse apresentar a sua melhor versão).⁣⁣⠀

Perante a combinação entre o rendimento que já pode entregar no presente e o potencial que ainda tem face à sua idade (apenas 21 anos), é expectável que, neste mercado de transferências, o Arouca faça um encaixe financeiro interessante com Fukui!⁣⁣⠀

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Beni Mukendi (Vitória SC)⁣⁣

2025/2026 foi uma temporada agridoce para o Vitória SC.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

A histórica conquista da Taça da Liga surge como claro ponto alto de uma época que, desde o início, não se previa fácil para o clube vimaranense.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

O Vitória iniciou a pré-época com um determinado plantel e, face à saída de alguns jogadores importantes nos últimos dias do mercado de verão (Tiago Silva, Tomás Händel, etc…) teve de começar a temporada com outro bastante mais limitado.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

O treinador Luís Pinto tentou adaptar-se (deixou cair o 3-4-3) e procurou soluções internamente, apostando em vários jovens da formação (recrutou Noah Saviolo e Diogo Sousa da equipa B, por exemplo).⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Essas mudanças até tiveram um impacto positivo na equipa, mas não foram suficientes para tornar realista o objetivo de chegar à Europa.⁣⁣⠀

Para além de muito jovem, o plantel tinha limitações claras.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Apesar do talento assinalável do meio-campo para a frente, as debilidades na defesa eram demasiado evidentes.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

O Vitória SC acabou por ser uma equipa sem qualquer capacidade de se manter consistente ao longo da temporada.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Beni Mukendi foi, provavelmente, o jogador que melhor fugiu a essa irregularidade exibicional.⁣⁣⠀⁣⁣⁣⁣⠀

Embora cumpra em termos posicionais e tenha uma presença física que lhe permite ganhar duelos, o médio defensivo angolano destaca-se pelo que faz com bola.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Sente-se confortável a receber de costas para a baliza.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

É inteligente na forma como utiliza o corpo e os seus argumentos técnicos para resistir à pressão do adversário.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Assume com critério a ligação ao ataque, tendo bons recursos no passe.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Face à situação financeira do Vitória SC, antecipam-se grandes movimentações neste mercado de verão…veremos qual será o destino de Beni Mukendi na próxima temporada!⁣⁣⠀

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Yanis Begraoui (Estoril)⁣⁣

Apesar da enorme quebra de rendimento nos últimos 2/3 meses da temporada, o Estoril foi uma das equipas mais divertidas de ver jogar ao longo desta edição da I Liga.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Mantendo uma importante base da época passada, a equipa estorilista teve momentos de grande brilhantismo em 2025/2026.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Ian Cathro construiu um coletivo à sua imagem: com lacunas no seu processo defensivo, mas recheada de boas ideias a nível ofensivo.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Não foi por mero acaso que Estoril terminou o campeonato como o 5.º melhor ataque (54 golos em 34 jogos).⁣⁣⁣⁣⠀

Numa equipa que assenta a sua ideia de futebol associativo e boas dinâmicas ofensivas num modelo pouco rígido, houve muito espaço e liberdade para o talento dos jogadores sobressair.⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Yanis Begraoui foi um dos grandes destaques da temporada do Estoril.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Dentro do coletivo estorilista, o ponta de lança marroquino foi o complemento perfeito para a criatividade de João Carvalho (que época fantástica) e Rafik Guitane.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Participativo em apoios e nas combinações curtas tantas vezes promovidas pela equipa de Ian Cathro.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Letal no ataque à profundidade. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Exímio a explorar o espaço entre o central e o lateral.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Um finalizador comprovado pelos números (20 golos na I Liga).⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Independentemente de ter falhado a convocatória para o Mundial, Begraoui terá certamente bastante mercado.⁣⁣ Aos 24 anos, está no “ponto rebuçado” para dar o “salto”!⁣⁣⠀

Bastien Meupiyou (Alverca)⁣⁣

Na temporada de regresso à I Liga, o Alverca operou uma verdadeira revolução no seu plantel.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Assente numa filosofia clara de recrutamento criterioso, valorização desportiva e rentabilização em termos financeiros, o plantel foi construído com jogadores jovens e com um potencial muito interessante.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Finalizada a temporada, julgo que seria difícil o Alverca ter feito uma I Liga melhor.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Face às incidências, Custódio esteve sublime na forma como criou uma equipa funcional e competitiva.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Para além da manutenção garantida, com o 11.º lugar, o clube ribatejano ainda conseguiu a tão desejada valorização de vários ativos.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Bastien Meupiyou acaba por ser uma das figuras da época do Alverca.⁣⁣⠀⁣⁣⠀⠀

Meupiyou está longe de ser um “produto” acabado. Ainda revela alguma imaturidade. É relativamente propenso ao erro, nomeadamente por momentos de desconcentração - algo normal para um central de apenas 20 anos.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Independentemente desses aspetos, o jovem francês tem o perfil de central da “moda” no futebol europeu: canhoto, fisicamente muito forte e com bons argumentos com bola.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Como central da esquerda na linha de 5 do Alverca de Custódio, Meupiyou mostrou um potencial enorme.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Combina velocidade com dimensão física (difícil de ultrapassar no 1x1 defensivo). Tem capacidade para jogar na antecipação. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

É uma mais-valia na 1.ª fase de construção, criando desequilíbrios tanto com conduções como através do passe.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Acredito que mais um ano no Alverca seria benéfico para o desenvolvimento de Meupiyou.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

No entanto, como “jogada” de antecipação para os grandes portugueses ou para muitos clubes médios das principais grandes ligas, o jovem central francês pode ser um alvo bastante apetecível neste mercado!⁣⁣⠀

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Jalen Blesa (Rio Ave)⁣⁣

A época do Rio Ave teve 2 capítulos muito distintos.⁣⁣⠀⁣⁣⠀⠀

Na 1.ª volta, os vila-condenses foram uma equipa com pouco sentido coletivo.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

O nível exibicional foi sempre muito pobre.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

A dependência do rendimento da dupla Clayton/André Luiz era uma evidência.⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Com as saídas de Clayton e André Luiz para o Olympiacos, no mercado de inverno, chegou-se mesmo a colocar o cenário de descida de divisão como bastante provável.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Na verdade, verificou-se que essa expectativa não poderia estar mais errada. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Perder os “abonos de família” da 1.ª metade da temporada foi o melhor que aconteceu ao Rio Ave.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Sotiris Silaidopoulos viu-se obrigado a procurar soluções através do coletivo.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

A mudança para o 4-2-3-1, deixando cair o 3-4-3, acabou por ser o grande ponto de viragem da época do Rio Ave.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

A evolução da equipa foi evidente.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Para além da mudança tática, alguns reforços tiveram um impacto assinalável.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Diogo Bezerra (digno sucessor de André Luiz) e Gustavo Mancha (jovem central interessante) foram muito importantes para a subida de rendimento.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Contudo, Jalen Blesa foi quem mais “saltou à vista”.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

O avançado espanhol, contratado ao Cesena, da Série B italiana, por 1,7 milhões de euros, foi uma das boas surpresas da 2.ª volta da nossa I Liga.⁣⁣⁣⠀⁣⁣⠀

No 4-2-3-1 implementado por Silaidopoulos, Blesa tanto desempenhou funções como principal referência ofensiva como também de 3.º médio/segundo avançado.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Em ambos os papéis, provou ser um jogador diferenciado dentro do plantel do Rio Ave.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Tecnicamente acima da média.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Capacidade para jogar longe da baliza e participar na criação. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Qualidade e espontaneidade no remate com ambos os pés.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Muito móvel e competente no ataque à profundidade.⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

A juntar isto, os números também suportam a tese da influência positiva de Blesa na equipa do Rio Ave.⁣⁣⁣⁣⠀

Em apenas 13 jogos na I Liga, apontou 7 golos.⁣⁣⁣⁣⠀

Mantendo este nível exibicional na próxima época, é provável que a estadia do espanhol em Vila do Conde seja curta…⁣⁣⠀

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