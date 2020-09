Sputnik V. Primeiro lote de vacina russa disponibilizado à população

Foi nesta segunda-feira que o Ministério da Saúde russo anunciou o lançamento do primeiro lote de uso civil da vacina contra a covid-19, a Sputnik V.

As primeiras entregas de lotes da vacina para as várias regiões do país deverão acontecer nos próximos dias, segundo a Sputnik News, a agência estatal de notícias russa.

"O primeiro lote da vacina Gam-COVID-Vac [Sputnik V] para a prevenção contra a infeção pelo novo coronavírus, desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, do Ministério da Saúde da Rússia, passou pelos testes necessários de qualidade nos laboratórios do Roszdravnadzor [Serviço Federal de Vigilância na Área da Saúde] e foi colocado em circulação civil", disse o ministério através de um comunicado oficial publicado no site da instituição.

No domingo, o autarca de Moscovo, Sergei Sobyanin, disse que espera que a maior parte dos cidadãos da capital da Rússia sejam vacinados contra o novo coronavírus nos próximos meses.

Na sexta-feira, os resultados dos testes clínicos de fase I e II da Sputnik V foram publicados na revista cientifica The Lancet, referindo a segurança da vacina.

De acordo com a pesquisa que apresenta resultados relativos às fases 1 e 2, a Sputnik V parece segura, não causa efeitos adversos relevantes e é capaz de dar uma resposta imunitária aceitável (produção de anticorpos) no organismo dos voluntários. O estudo, no entanto, aponta algumas limitações e os cientistas admitem que são necessários mais testes para a comprovação de sua eficácia.

A vacina foi testada em 76 voluntários em dois hospitais da Rússia. Nos ensaios participaram adultos saudáveis entre os 18 e os 60 anos, que estiveram isolados nos hospitais durante 28 dias, para que fossem vigiados de forma intensiva relativamente a efeitos adversos.