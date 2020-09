Mais de 880 mil mortos com covid-19 em todo o mundo

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 875 703 mortos e infetou mais de 26,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito ao final de sábado pela agência francesa AFP. No entanto, esse número está sempre a aumentar e poderá já ter ultrapassado as 880 mil mortes, de acordo com uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos registaram 805 mortos e 43 043 infetados de sexta para sábado. Com este balanço diário, os EUA elevaram o número de óbitos para 188 501 e o de casos confirmados para 6.242.039. Apesar de Nova Iorque não ser mais o estado com maior número de infeções, continua a ser aquele com mais mortes, superando França ou Espanha.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que, por altura das eleições presidenciais agendadas para 3 de novembro, os Estados Unidos terão ultrapassado as 255 mil mortes, com o número a subir para 310 mil a 1 de dezembro.

A Índia contabilizou 90 632 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário no país, que nas últimas semanas tem registado o maior número de infeções, de acordo com o Ministério da Saúde indiano. No mesmo período, o país registou mais 1 065 mortes, elevando o total de óbitos para 70 626.

A Índia acumula assim 4.113.811 casps de infeções desde o início da pandemia e aproximando-se do Brasil, o segundo país do mundo com mais casos - um total 4.123.000 casos de infeção provocadas pelo novo coronavírus e 126 203 óbitos provocados pela pandemia.