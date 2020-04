Pandemia já matou mais de 112 mil pessoas em todo o mundo

A pandemia de covid-19 matou pelo menos 112 510 pessoas em todo o mundo e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas, de acordo com um balanço divulgado pela France-Presse (AFP), às 19.00 deste domingo, citando fontes oficiais.

Segundo os dados recolhidos, foram diagnosticadas pelo menos 1 824 950 pessoas com a doença covid-19 desde o início da pandemia, em 193 países e territórios. Contudo, a AFP adverte que estes números poderão refletir apenas uma fração do total de infeções, uma vez que a maioria dos países apenas está a testar as pessoas que demonstram sintomas ou que requerem tratamento hospitalar.

A AFP dá conta de que pelo menos 375 500 pessoas já são consideradas curadas.

Desde a última contagem, às 19.00 de sábado, foram registadas mais 5441 mortes e 79 512 casos de infeção em todo o planeta, sendo que os países que registaram mais mortes nas últimas 24 horas foram os Estados Unidos da América (mais 1607), o Reino Unido (mais 737) e Espanha (619).

Os Estados Unidos, que confirmaram a primeira morte associada ao novo coronavírus no final de fevereiro, são o país com maior número de óbitos (21 489) e de infeções diagnosticadas (546 874). Pelo menos 32 369 pessoas já são consideradas curadas neste país.

Depois dos EUA, os países mais afetados pelo covid-19 são Itália, que contabiliza 19 899 mortes e 156 363 casos diagnosticados, seguindo-se Espanha (16 972 óbitos e 166 019 casos), França (14 393 mortes e 132 591 casos) e o Reino Unido (10 612 mortes e 84 270 casos).

A China, excluindo as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, onde a pandemia começou no final de dezembro, contabiliza oficialmente 82 052 casos de infeção (mais 99 nas últimas 24 horas) e 3339 mortes (nenhum no último dia).

O Burundi anunciou nas últimas 24 horas a primeira morte associada à pandemia.