Macron com covid-19. Costa cancela viagem a São Tomé e Príncipe

O presidente francês Emmanuel Macron testou positivo para a Covid-19, "assim que surgiram os primeiros sintomas".

A informação foi anunciada esta quinta-feira pela presidência francesa.

Refira-se que Macron teve esta quarta-feira um almoço de trabalho com o primeiro-ministro português, António Costa, que esteve em Paris para preparar da presidência portuguesa da União Europeia como tema principal.

Segundo a RTP, António Costa vai fazer esta quinta-feira um teste à Covid-19 que já estava planeado devido à viagem que está marcada para este fim-de-semana a São Tomé e Príncipe, mas que já não se vai realizar, de acordo com a mesma televisão.

De acordo com o Eliseu, o presidente francês "vai isolar-se durante sete dias" e "continuar a trabalhar e a garantir as suas atividades à distância".

Quem já se colocou de quarentena foi o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que suspendeu "toda a sua atividade programada para os próximos dias em cumprimento dos protocolos sanitários" depois ter estado esta segunda-feira com Macron num evento em Paris.

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, também está em isolamento depois de ter estado com Emmanuel Macron anteontem.

Vacinação foi dos principais temas da reunião

À entrada para o almoço de trabalho desta quarta-feira, António Costa respondeu a questões dos jornalistas, nomeadamente sobre o plano de vacinação. "Estamos a fazer todos um grande esforço para coordenar, de forma a que no mesmo dia, em todos os Estados-membros possamos iniciar o plano de vacinação. A Comissão fez um grande trabalho ao assegurar a compra conjunta", disse o primeiro-ministro.

O porta-voz do Governo francês avançou esta quarta-feira numa entrevista na televisão BFMTV que a França ia começar a vacinar "antes do fim do ano", após a aprovação da Agência Europeia do Medicamento e depois da luz verde das autoridades gaulesas.

Sem precisar datas, o primeiro-ministro português indicou apenas que antecipação da aprovação da vacina pelas instâncias europeias para dia 21 de dezembro "é ótima notícia" e que a Comissão fez "um grande trabalho" ao assegurar a compra conjunta das vacinas.

Tendo como principal temática a presidência da União Europeia que Portugal vai assumir já no início do próximo ano, António Costa quis reforçar antes do almoço de trabalho com Emmanuel Macron que a França é "um pilar fundamental" da União Europeia.

"A França é um pilar fundamental da União Europeia e se queremos uma União Europeia forte, precisamos contar com a França a 100% na União Europeia", disse António Costa.

O primeiro-ministro elencou ainda as prioridades da presidência portuguesa como a resposta à crise económica e social provocada pela covid-19, o desenvolvimento do pilar social e ainda o reforço das relações entre a Europa e outras partes do Mundo como a Índia e os Estados Unidos.

Do seu lado, o Presidente francês ressalvou o momento em que Portugal está a assumir esta presidência, nomeadamente "um momento em que a Europa dá resposta à crise".

"Daqui a alguns dias, Portugal vai tomar posse da presidência rotativa do Conselho da União Europeia e esta presidência acontece no momento em que a Europa dá resposta à crise, com uma Europa social e verde", disse o Presidente.

Emmanuel Macron relembrou ainda que este momento de resposta à crise acontece no contexto "incerto do Brexit" e que tanto a França como Portugal querem que "as coisas se passem da melhor maneira possível", mas defendendo os interesses europeus.

O almoço de trabalho deve durar cerca de duas horas. O encontro no Palácio do Eliseu é o único ponto na agenda do primeiro-ministro nesta deslocação a França.

