Macron diagnosticado com covid-19 um dia após ter almoçado com António Costa

O presidente francês Emmanuel Macron testou positivo para a Covid-19, "assim que surgiram os primeiros sintomas".

A informação foi anunciada esta quinta-feira pela presidência francesa.

Refira-se que Macron teve esta quarta-feira um almoço de trabalho com o primeiro-ministro português, António Costa, que esteve em Paris para preparar da presidência portuguesa da União Europeia como tema principal.

Segundo a RTP, António Costa vai fazer esta quinta-feira um teste à Covid-19 que já estava planeado devido à viagem que está marcada para este fim-de-semana a São Tomé e Príncipe.

De acordo com o Eliseu, o presidente francês "vai isolar-se durante sete dias" e "continuar a trabalhar e a garantir as suas atividades à distância".

Quem já se colocou de quarentena foi o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que suspendeu "toda a sua atividade programada para os próximos dias em cumprimento dos protocolos sanitários" depois ter estado esta segunda-feira com Macron num evento em Paris.

Vacinação foi dos principais temas da reunião

À entrada para o almoço de trabalho desta quarta-feira, António Costa respondeu a questões dos jornalistas, nomeadamente sobre o plano de vacinação. "Estamos a fazer todos um grande esforço para coordenar, de forma a que no mesmo dia, em todos os Estados-membros possamos iniciar o plano de vacinação. A Comissão fez um grande trabalho ao assegurar a compra conjunta", disse o primeiro-ministro.

O porta-voz do Governo francês avançou esta quarta-feira numa entrevista na televisão BFMTV que a França ia começar a vacinar "antes do fim do ano", após a aprovação da Agência Europeia do Medicamento e depois da luz verde das autoridades gaulesas.

Sem precisar datas, o primeiro-ministro português indicou apenas que antecipação da aprovação da vacina pelas instâncias europeias para dia 21 de dezembro "é ótima notícia" e que a Comissão fez "um grande trabalho" ao assegurar a compra conjunta das vacinas.

Tendo como principal temática a presidência da União Europeia que Portugal vai assumir já no início do próximo ano, António Costa quis reforçar antes do almoço de trabalho com Emmanuel Macron que a França é "um pilar fundamental" da União Europeia.

"A França é um pilar fundamental da União Europeia e se queremos uma União Europeia forte, precisamos contar com a França a 100% na União Europeia", disse António Costa.

O primeiro-ministro elencou ainda as prioridades da presidência portuguesa como a resposta à crise económica e social provocada pela covid-19, o desenvolvimento do pilar social e ainda o reforço das relações entre a Europa e outras partes do Mundo como a Índia e os Estados Unidos.

Do seu lado, o Presidente francês ressalvou o momento em que Portugal está a assumir esta presidência, nomeadamente "um momento em que a Europa dá resposta à crise".

"Daqui a alguns dias, Portugal vai tomar posse da presidência rotativa do Conselho da União Europeia e esta presidência acontece no momento em que a Europa dá resposta à crise, com uma Europa social e verde", disse o Presidente.

Emmanuel Macron relembrou ainda que este momento de resposta à crise acontece no contexto "incerto do Brexit" e que tanto a França como Portugal querem que "as coisas se passem da melhor maneira possível", mas defendendo os interesses europeus.

O almoço de trabalho deve durar cerca de duas horas. O encontro no Palácio do Eliseu é o único ponto na agenda do primeiro-ministro nesta deslocação a França.

em atualização