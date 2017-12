Imagem retirada do vídeo

Três pontos luminosos no céu levantam a questão. Veja aqui o vídeo

O canal do YouTube UFO Today, conhecido pela publicação de vídeos relativos a vida extraterrestre e teorias da conspiração, partilhou um vídeo supostamente filmado na Rússia em que é possível observar três pontos de luz em forma triangular a voar durante a noite. Os responsáveis pelo vídeo, assim como os autores da plataforma, acreditam tratar-se de um objeto voador não identificado, de uma "classe" conhecida como TR-3B.

A princípio, os três pontos poderiam ser confundidos com as luzes de um avião, mas os "especialistas" em teorias de conspiração referem que o objeto mexe-se de forma demasiado lenta, excluindo, assim, essa hipótese, uma vez que um avião acabaria por cair a essa velocidade, explica o Sputnik.

Segundo o canal UFO Today, objetos voadores não identificados idênticos do tipo TR-3B já foram alegadamente vistos nos EUA e no Reino Unido e descritos como "grandes, silenciosos, pretos e triangulares", que "voam devagar e a baixas altitudes sobre cidades e autoestradas".

No entanto, Nigel Watson, o autor do livro "UFO Investigator's Manual" - que investiga objetos voadores não identificados desde 1892 até ao presente - refere ao Daily Mail que a resposta mais provável é a de que se trata de um drone, uma vez que os drones conseguem movimentar-se devagar e com pouco ruído. "Por isso, não vejo este vídeo como prova de uma visita por parte de extraterrestres", adianta Watson.