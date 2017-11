Pub

Outras 125 pessoas terão ficado feridas no ataque a uma mesquita no Sinai

Pelo menos 200 pessoas foram mortas e 125 ficaram feridas num ataque a uma mesquita no Sinai, no Egito, informaram os meios de comunicação estatais, citados pelas agências de notícias internacionais.

O ataque terá sido levado a cabo com recurso a bombas e armas de fogo. A mesquita atacada fica na cidade de Bir al-Abd, a cerca de 40 quilómetros da capital da província do norte do Sinai, El-Arish.

Os agressores terão chegado ao local em quatro veículos, atingindo os fiéis que se encontravam na mesquita durante as orações desta sexta-feira, avança a agência AP. O atentado ainda não foi reivindicado.

O presidente egípcio, Abdel Fattah al Sisi, convocou uma reunião de emergência logo que foi informado do ataque, informa a televisão pública do Egito.

As forças de segurança egípcias têm combatido insurgentes ligados ao Estado Islâmico no norte do Sinai, mas centenas de agentes da polícias e soldados já foram mortos nos últimos três anos.

Os alegados 'jihadistas' têm tido como alvo principal as forças de segurança, mas atacam igualmente igrejas e fiéis cristãos.

Em atualização