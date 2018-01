Pub

Olhos negros, empurrões e até sangue. Houve de tudo no primeiro dia de promoção do creme de avelã no Intermarché

Bastou um cartaz a anunciar um desconto de 70 por cento nos frascos de Nutella de 950 gramas, que custam, na promoção, 1, 41 euros. O desconto que começou esta quinta-feira nos supermercados Intermarché Loire, em França, lançou o caos e os funcionários dizem que o que tem acontecido é um verdadeiro "desastre". Os frascos de Nutella estão habitualmente à venda por cerca de cinco euros.

Segundo o jornal Le Figaro, bastou um quarto de hora para transformar a loja de L'Horme num cenário semelhante a um motim.

"Estávamos a tentar entrar entre os clientes, mas eles só nos empurravam", reclamou um funcionário que contou ao jornal ter visto um cliente com um olho negro, resultado da confusão que a promoção desencadeou.

O mesmo cenário aconteceu no supermercado do grupo em Saint-Chamond. "Num só dia, vendemos o que costumamos vender em três meses." No tapete das caixas, havia apenas Nutella ", testemunhou um outro funcionário, que em dezasseis anos de profissão garante nunca ter presenciado situação semelhante.

Em Rive-de-Gier, num outro supermercado, houve quem filmasse a confusão:

"São como animais." Uma mulher arrancou o cabelo a outra, uma senhora idosa levou com um frasco [de Nutella] na cabeça, uma outra mulher ficou a sangrar de uma mão. Foi horrível ", contou outro incrédulo cliente.

"Alguns clientes vieram na noite anterior às promoções para esconder os potes de Nutella noutros lugares, e assim evitar que outros os levassem", revelou Jean-Marie Daragon, do Intermarché de Montbrison.

O diretor da loja decidiu limitar o número de frascos a três por pessoa. Não resultou. os clientes começaram a andar "para frente e para trás", para tentar comprar o maior número de frascos possível.

Apesar do caos, o Intermarché decidiu manter a promoção até sábado.

Veja o vídeo: