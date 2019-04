Imagens aéreas em 360º mostram ao detalhe a destruição em Notre-Dame

O galo de Notre-Dame foi encontrado no meio dos destroços

Os bombeiros deram como extinto o incêndio na Catedral de Notre-Dame após quinze horas de dificuldade em combater as chamas. Recorrer à água lançada por aviões como os Canadair não foi uma opção, já que poderia provocar a derrocada integral da estrutura e ferir as pessoas nas imediações da catedral, esclareceram as autoridades francesas. O edifício ficou de pé, mas há dúvidas sobre a estabilidade da estrutura, que deverão ser esclarecidas nos próximos dias.

É possível fazer zoom nas imagens aéreas panorâmicas da Gigarama e ver ao detalhe os danos causado. O colapso do pináculo foi o momento decisivo da tragédia que devastou a cultura europeia. Nesse momento, todos acharam que o galo de bronze que se encontrava no topo da torre estava perdido para sempre. Mas afinal não, o galo que contém relíquias de santos resistiu à queda de 90 metros e foi encontrado por um especialista em restauro.

Já há registo de várias relíquias salvas que estavam no interior da catedral e de outras que estarão irremediavelmente perdidas. Há ainda muitas obras de arte que serão analisadas para perceber como foram afetadas pelas chamas, pelo fumo e pela água.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Explore as imagens abaixo ou navegue em ecrã total no site da Gigarama.