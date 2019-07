Casado arrasa Sánchez por omissão da questão catalã no discurso de investidura

Iglesias renuncia a ser ministro do governo de coligação com Sánchez

Pedro Sánchez apresentou esta segunda-feira de manhã, no seu discurso de investidura, as suas seis propostas para um governo "progressista, europeísta, ecologista e feminista" em Espanha. Contudo, quase três meses após a vitória eleitoral sem maioria, o líder dos socialistas chegou ao Parlamento espanhol sem ter finalizado um pacto com a Unidas Podemos, cujos votos precisa para deixar de ser primeiro-ministro interino e dar início a uma nova legislatura.

No seu discurso de quase duas horas, Sánchez, de 47 anos, não fez qualquer referência à questão da Catalunha. E terminou com um apelo ao Unidas Podemos de Pablo Iglesias no sentido de ter o apoio da aliança e, assim, ser aprovado. "Viemos de duas tradições distintas da esquerda. Nada que merece a pena é fácil. E o que temos por diante merece muito a pena", disse o líder socialista espanhol perante o novo Parlamento saído das legislativas de 28 de abril.

Nas reações posteriores, recolhidas pela imprensa espanhola, essa omissão foi amplamente criticada pelo Partido Popular, Ciudadanos, Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Navarra Suma, Coligação Canárias, Compromís, Partido Regionalista de Cantábria e até pelo Bildu (independentistas bascos ligados ao antigo Batasuna). O líder parlamentar da ERC no Parlamento espanhol, Gabriel Rufián, classificou tal omissão como uma atitude "irresponsável e negligente" por parte do líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE). Rufían, entre outros, chegou ao Parlamento com ramos de flores amarelas, em homenagem aos presos catalães que estão a ser julgados por causa do referendo ilegal de 1 de outubro de 2017.

Líder do PSOE Pedro Sánchez durante o debate de investidura no Parlamento espanhol © Reuters

Na parte da tarde, foi a vez dos líderes dos outros partidos falarem, podendo Sánchez responder. Cada líder tem direito a 30 minutos de intervenção, mais 10 e, depois, mais três. Cada intervenção tem direito a resposta do primeiro-ministro. A réplica do candidato à investidura como chefe do governo de Espanha não tem, porém, limite de tempo. A ordem das intervenções é do partido maior, para o mais pequeno, devendo a última começar, esta segunda-feira, até às 20.30 (19.30 em Lisboa). A sessão encerra depois, prosseguindo terça-feira, seguida de votação. Sánchez precisa de maioria absoluta. Numa segunda votação, que a ser necessária acontecerá na quinta-feira, dia 25, já bastará apenas a maioria simples.

O primeiro da tarde a intervir foi o líder do PP, Pablo Casado, que começou precisamente por assinalar a ausência de referências à questão da Catalunha. "Não o vi falar do elefante branco, que estava mesmo aqui", assinalou Casado, acusando os socialistas de ter "ativado um campo de minas do qual não sabem sair". E recordou a Sánchez que chegou ao poder depois derrubar, com a ajudar dos nacionalistas espanhóis, o governo de Mariano Rajoy. "A moção de censura geriu-a o elefante com o laço amarelo que o senhor não queria ver. O senhor chegou ao governo pela mão deles. E agora tem vergonha deles?"

"Não disse nada sobre o problema do bilinguismo, sobre os espiões linguísticos. Não disse nada sobre se vai equiparar os salários das Forças de Segurança do Estada. Nada disso tampouco sobre a proposta de renovar a prisão preventiva passível de revisão. Nada disse sobre a Catalunha. Queremos lembrar-lhe que o senhor foi primeiro-ministro com uma aliança contra o Estado. Porque não disse nada sobre os seus sócios? Os seus sócios não são só os independentistas da Catalunha. São [Pablo] Iglesias, [Arnaldo] Otegi, que foi à televisão espanhola dizer que deseja que o senhor volte a governar", declarou o sucessor de Mariano Rajoy, referindo-se ao líder da Unidas Podemos, bem como ao coordenador-geral da Bildu. Neste ponto, Pablo Casado foi amplamente aplaudido no Parlamento espanhol.

Líder parlamentar da ERC, Gabriel Rufian, chegou ao Parlamento espanhol com flores amarelas para lembrar os presos catalães que estão a ser julgados pelo referendo de 1 de outubro de 2017, uma vez que os laços amarelos, símbolo habitual, estão proibidos © EPA

Em seguida o líder do PP foi contrapondo argumentos às promessas feitas por Sánchez em seis áreas: emprego digno e sustentabilidade das pensões, revolução tecnológica, alterações climáticas, igualdade entre homens e mulheres, desigualdade social e a posição global de Espanha, dentro da Europa, dos seus ideais e valores. Casado lembrou ainda as vezes em que o PP, por razões de Estado, como o Orçamento do Estado ou a ativação do Artigo 155.º na Catalunha, apoiou o PSOE. "Vamos votar Não, senhor Sánchez, porque não estamos de acordo que venha aqui ocultando negociações com outras formações políticas. Não estamos dispostos a que culpe as formações da oposição. A sua obrigação é dar a esta câmara é informação sobre que governo quer formar e com que sócios. O PP formará uma oposição. Leal".

Em resposta a Casado, Sánchez pediu-lhe para clarificar o que quer fazer, em nome do PP: "O senhor fala como se nem sequer tivesse havido as eleições de 28 de abril. Se não quer que haja uma repetição das eleições e quer ser líder da oposição deve abster-se. Vocês têm a chave para o governo de Espanha não dependa das forças independentistas. O senhor e o senhor [Albert] Rivera é que têm a chave". Em relação às acusações sobre a Catalunha, o líder do PSOE diz que falou de todas as autonomias espanholas e que quando fala dos problemas sociais isso, para ele, também é falar da Catalunha.

Líder do Partido Popular, Pablo Casado, fotografado durante o debate de investidura de Pedro Sánchez © EPA

"Os senhores não tiveram nada que ver com o que aconteceu nestes últimos oito anos na Catalunha? Vocês, senhor Casado, vivem do conflito territorial", apontou Sánchez, atirando em seguida com a corrupção, calcanhar de aquiles do PP. "O senhor Casado tem que facilitar um governo em Espanha através da abstenção. Faça um exercício de coerência sobre as suas próprias palavras e abstenha-se para que haja um governo em Espanha".

Retorquindo ao apelo do primeiro-ministro interino, o líder do PP reforçou que o partido não vai abster-se, por considerar que Sánchez não é de confiança. "Se nos insultar um pouco mais, talvez nos abstenhamos", brincou Casado.