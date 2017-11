Pub

O bombista, um adolescente, detonou os explosivos durante a oração da manhã numa mesquita

Pelo menos 50 pessoas morreram num atentado suicida numa mesquita no nordeste da Nigéria, disse o porta-voz da polícia do estado de Adamawa.

"Neste momento, temos pelo menos 50 mortos" e muitos feridos, disse Othman Abubakar, citado pela Associated Press, acrescentando que o bombista era um adolescente e detonou os explosivos quando se encontrava entre os fiéis reunidos para a oração da manhã.

"O 'kamikaze' fez-se explodir entre os fiéis durante as orações da manhã. Uma quinzena de fiéis morreram e muitos outros ficaram feridos", disse, por seu lado, um responsável da agência de gestão de emergências (Sema) do estado de Adamawa, Haruna Furo, citado pela agência France-Presse.

Apesar de o ataque ainda não ter sido reivindicado, as suspeitas apontam para o grupo extremista islâmico Boko Haram, que está baseado no estado vizinho de Borno e tem sido responsável por numerosos atentados do mesmo tipo.