Ataques antissemitas nos Estados Unidos diminuem 5% em 2018

Junto à sinagoga na Califórnia que no final deste mês foi alvo de um ataque, são várias as pessoas que se esforçam por completar um memorial em homenagem às vítimas

Um grupo de defesa dos direitos cívicos judaico anunciou esta terça-feira que os ataques antissemitas em 2018 nos Estados Unidos diminuíram 5% em relação a 2017. A organização não-governamental Liga Antidifamação divulgou o relatório anual de ataques contra pessoas e instituições judaicas, três dias depois de um atirador ter matado uma mulher e ferido três pessoas, incluindo um rabino, numa sinagoga no sul da Califórnia.

O grupo, com sede em Nova Iorque, contabilizou 1879 incidentes antissemitas em 2018, uma redução de 5% em relação aos 1986 casos registados em 2017, o número mais elevado em mais duas décadas.

No ano passado, a Liga contou 59 vítimas de ataques antissemitas, incluindo os 11 mortos e dois feridos num tiroteio, numa sinagoga em Pittsburgh. Em 2017, tinham sido contabilizadas 21 vítimas.

No sábado, o presumível autor do ataque na sinagoga de Poway, a 30 quilómetros a norte de San Diego, escreveu um manifesto antissemita nas redes sociais e reconheceu ter-se inspirado no massacre de 15 de março na Nova Zelândia.

O presumível autor do tiroteio ocorrido no sábado numa sinagoga no sul da Califórnia foi acusado, na segunda-feira, do homicídio de uma mulher e de três tentativas de homicídio.

O homem, de 19 anos, identificado como John T. Earnest, foi também acusado pelo ministério público de San Diego de fogo posto.