"Amazónia não é o pulmão do planeta nem pertence à humanidade. Isso é bobagem"

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente do Brasil, com Jair Bolsonaro

"A Amazónia não é pulmão do mundo. Isso já foi dito e reconhecido. A Amazónia tem o seu ciclo fechado. Ela emite o que ela mesma consome. Ela é um património brasileiro. Essa história de que pertence à humanidade é uma bobagem. Nós temos soberania sobre a Amazónia. Somos nós que temos de escolher um modelo, que tem de ser viável economicamente, de proteção da nossa floresta. Somos nós que temos de escolher e somos nós que temos de implementar. Todo o cuidado com a Amazónia que inspira atenção do mundo inteiro é bem-vindo, mas a autonomia de fazer isso é da população brasileira."

As declarações foram feitas ao jornal brasileiro Estadão por Ricardo Salles, 44 anos, ministro brasileiro do Meio Ambiente, numa entrevista publicada este sábado, e surgem como uma resposta ao post publicado na quinta-feira pelo presidente da França, Emmanuel Macron, no qual este escreveu: "A nossa casa está a arder. Literalmente. A floresta húmida amazónica -- o pulmão que produz 20% do oxigénio do planeta -- está a arder. É uma crise internacional."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na mesma entrevista, Salles nega que o desmatamento da floresta húmida amazónica tenha aumentado sob o governo Bolsonaro e acusa as Organizações Não Governamentais ambientalistas de estarem a fazer campanha contra o seu executivo por este ter "fechado a torneira dos recursos fartos que recebiam." Estão, afirma, "fomentando essa campanha internacional que não é nada boa para o Brasil. A gente sabe disso."

Confrontado pelo jornal com o facto de até uma revista conceituada e não suspeita de simpatias esquerdistas como a The Economist ter colocado o desmatamento da Amazónia na sua capa, citando números: "Entre agosto de 2017 e julho de 2018 o Brasil perdeu 7,900km² de floresta amazónica - quase mil milhões de árvores. A perda deste ano é quase de certeza maior. Dados preliminares de satélite mostram que 920 km² desapareceram em junho, 88% mais que no mesmo mês em 2018. Em julho 2,255 km² foram arrasados, uns espantosos 278% mais que no mesmo mês no ano passado."

Admitindo que "há muita gente séria que tem um entendimento incompleto ou enviesado sobre o que a gente está tentando fazer", o ministro anuncia: "A fórmula para lidar com isso é informação. Por isso, estou indo no final de setembro com o presidente [Bolsonaro] a Nova Iorque e Washington. Logo em seguida, vou a alguns países da Europa para fazer esse esclarecimento. Vamos mostrar tudo o que o Brasil já faz e tudo que queremos fazer. Aqueles que tiverem disposição para ouvir e debater certamente vão mudar, em alguma medida, de opinião."