À segunda tentativa, "homem voador" atravessa o Canal da Mancha

À segunda foi de vez. Franky Zapata, o "soldado voador" que se destacou pelo espetáculo futurista durante a parada militar das comemorações do Dia do Bastilha, atravessou este domingo o Canal da Mancha no Flyboard, uma prancha a jato criada pelo próprio, para viajar pelo ar.

Acompanhado por três helicópteros, Zapata fez a travessia, de 35 quilómetros, em apenas 20 minutos. Partiu da praia de Sangatte (em Pas-de-Calais, na costa norte de França), às 08.15 (hora local), na prancha equipada com cinco mini turboreatores, com uma autonomia de voo de dez minutos. Pelo caminho, fez um reabastecimento num barco especialmente preparado para o efeito (a operação que esteve na origem do fracasso da primeira tentativa, há dez dias). A chegada de Zapata a um campo junto ao porto de Dover, na costa inglesa, foi acompanhada em direto pelo canal televisivo BFM TV:

O Flyboard seguiu a uma altura de cerca de 15 metros, atingindo uma velocidade de 160 a 170 quilómetros/hora.

"Nos últimos cinco a seis quilómetros simplesmente apreciei" a viagem, disse Zapata à chegada, citado pela agência Reuters. E emocionou-se: "Se isto é histórico ou não, não sou eu que vou dizer, o tempo o dirá. Fizemos esta máquina há três anos... e agora atravessámos o Canal, é de doidos", disse ainda, antes de romper em lágrimas. Entretanto, já mostrou o feito no Twitter:

Na primeira tentativa, a 25 de julho, o inventor francês não conseguiu fazer a travessia - falhou a aterragem na plataforma montada num barco, onde devia fazer o reabastecimento do Flyboard. Desta vez, quer o barco, quer a plataforma, tinham maiores dimensões, para facilitar a aterragem da prancha.

Franky Zapata espantou o mundo com um espetáculo futurista durante a parada militar das comemorações do 14 de Julho. "Soldado voador", "Duende Verde", "Homem foguete" foram alguns dos epítetos que recebeu, ao demonstrar as capacidades do Flyboard. O presidente francês exultou com a demonstração e, nesse dia, a ministra das Forças Armadas, Florence Parly, destacou a importância desta tecnologia. "Não é um gadget porque vai permitir testar utilizações diversas. Por exemplo, uma plataforma logística ou uma plataforma de ataque, como se vai ver, o efeito-surpresa é significativo."