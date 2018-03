Putin no discurso de vitória

Pub

Os mais de 1 600 cidadãos russos residentes em Portugal que hoje votaram nas presidenciais optaram em cerca de 70% por Vladimir Putin, um resultado muito semelhante ao registado na Rússia, de acordo com os últimos números oficiais.

"No território de Portugal, 70% dos mais de 1.600 cidadãos russos que compareceram deram o seu voto ao candidato Vladimir Putin", referiu à Lusa um responsável da embaixada. "É um resultado muito comparável ao anunciado pela Comissão eleitoral central" para todo o território da Rússia.

De acordo com a estatística consular, no início de 2018 permaneciam em território de Portugal, como residentes ou em passeio (turismo, viagens de negócios ou outras atividades), um pouco mais de 6.000 mil cidadãos russos com mais de 18 anos de idade.

"Mas já que o registo consular é uma opção e não uma obrigatoriedade para o cidadão, os números finais podem variar. De qualquer forma, cada cidadão acima de 18 anos teve possibilidade de votar em Lisboa e noutras cidades de Portugal", precisou a mesma fonte.

As urnas em Lisboa estiveram abertas até às 20:00 nas instalações da embaixada da Federação da Rússia, constituindo este o quarto e último passo de umas eleições que, em Portugal, foram organizadas antecipadamente na Madeira (cerca de 60 votos expressos, há precisamente uma semana) e no Porto (cerca de 260) e em Portimão (200), no sábado.

Os resultados da votação no território português, que estavam praticamente apurados, serão de seguida transmitidos à Comissão Eleitoral Central, em Moscovo, que os divulgará oficialmente.