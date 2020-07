Florida bate recorde com 15 299 casos num só dia

Filas para o levantamento de bilhetes no dia da reabertura do parque da Disney em Orlando, Florida.

A Florida bateu este domingo o recorde de casos num só dia. Foram reportados 15 299 novos infetados com covid-19 em 24 horas. Até agora, o maior número de infeções diárias confirmadas por um estado americano era de Nova Iorque com 12 mil casos, segundo o The New York Times.

No sábado tinham ido reportados 10 360 casos. Há assim um crescimento de cinco mil novos infetados de um dia para o outro. Segundo a CNN, há mais de 7 mil pacientes hospitalizados e cerca de 40 hospitais em todo o estado não têm mais camas disponíveis nas unidades de cuidados intensivos. A Florida registou mais de 269,8 mil casos desde o início da pandemia e mais de 4200 mortes.

Para a deputada Donna Shalala, a elevada taxa de contágio e resultados do confronto entre líderes locais e estatais sobre como combater e lugares como Miami estão mais perto de entrar de novo em confinamento: "Está fora de controlo em todo o estado porque o governador não recomenda o uso de máscara. Pelo menos no condado de Miami-Dade, todos devem usar uma máscara quando estão do lado de fora."

O governador republicano Ron DeSantis é um dos fiéis às ideias de Trump e um dos resistentes à implementação do uso obrigatório da máscara. Resta saber o que vai fazer depois de ver o presidente ceder e aparecer pela primeira vez de máscara em público. Foi no sábado, durante uma visita ao hospital militar Walter Reed, na região de Washington, onde visitou veteranos de guerra feridos. Segundo a Imprensa norte-americana os assessores quase implorado a Trump para usar a máscara de forma a ser fotografado e influenciar a opinião pública.

Trump durante a visita ao hospital militar Walter Reed National Military Medical Center, em Bethesda, Maryland. © EPA

A Florida continua a acumular um número quase recorde de novos casos de coronavírus, mas DeSantis deu ok à reabertura de parques temáticos. A Walt Disney World's Magic Kingdom e o Animal Kingdom reabriram no sábado, em Orlando, com temperatura corporal controlada, menos entradas diárias, medidas de distanciamento social e uso obrigatório de máscara. Os estúdios Epcot e Hollywood Studios vão reabrir na quarta-feira

O recorde diário acontece um dia depois dos Estados Unidos também bateram um novo recorde diário, com 66 528 novos casos do novo coronavírus, no sábado, de acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins. No total, o país mais afetado pela pandemia contabiliza 3, 2 milhões de infeções e 135 mil mortes.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, pelo menos 33 estados estão em curva ascendente de casos, 14 estão oscilantes e três estão a baixar o número de infetados por dia (Delaware, Maine e Nova Jersey).