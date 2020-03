E os peixes voltaram aos canais de Veneza

Itália: de página e meia de obituários para dez no espaço de um mês

Itália é o país com o maior número de mortes num dia. 2978 italianos já morreram

Itália é o país da Europa mais fustigado pela pandemia do novo coronavírus. Aos números negros - quase 3000 mortes - e às imagens de ruas desertas e de médicos exaustos, a Natureza tem contrabalançado ao "devolver" os peixes aos canais da cidade, agora de águas límpidas. A poluição que escurecia as águas desapareceu desde que os turistas deixaram de viajar para a cidade.

Uma página no Facebook (e no Twitter) chamada "Venezia Pulita" (Veneza Limpa) tem mostrado as imagens dessa mudança, e há quem esteja absolutamente rendido aos efeitos benéficos da falta de visitantes.

Há cada vez mais habitantes a partilharem imagens dos peixes a nadar nas águas agora transparentes e das aves migratórias que voltaram a Veneza.