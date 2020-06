Apelo a Macron: o Panteão para o primeiro médico que morreu de covid-19

Perpetuar um nobre sacrifício feito pelo país e, de forma simbólica, valorizar o esforço de anónimos franceses. É com esta justificação que um apelo foi lançado ao presidente da República de França para que o primeiro médico a morrer de Covid-19 no país seja colocado no Panteão. Jean-Jacques Razafindranazy, um médico de emergência que trabalhava no Hospital Universitário Compiègne (Oise), morreu a 21 de março sendo o primeiro profissional de saúde a morrer em França com o novo coronavírus. Tinha 68 anos e podia estar aposentado mas voluntariou-se para tratar doentes.

O pedido a Emmanuel Macron foi lançado por Jean-Pierre Lemoine, um alto funcionário público aposentado, que teve a ideia quando redigia um artigo sobre o Panteão, segundo relata o jornal Le Parisien. "Enquanto escrevia uma síntese sobre a necrópole nacional, tive a ideia de fazer as pessoas coincidirem com este monumento. Estamos por norma a falar de grandes homens, mas não seria hora de prestar homenagem ao invisível?"

O Panteão francês permite homenagear personagens famosos, como o resistente Jean Moulin, o Prémio Nobel da Paz René Cassin, Jean Monnet, um dos pais fundadores da Europa, os cientistas Pierre e Marie Curie, o escritor André Malraux ou a ex-ministra Simone Veil. Jean-Pierre Lemoine realça que tal "reflete os valores e aspirações" do povo francês. "A integração do doutor Jean-Jacques Razafindranazy permitiria que pessoas anónimas, que, perdendo o seu conforto e às vezes as suas vidas, participam da luta contra esta pandemia, chegassem ao Panteão de forma simbólica", explicou.

Panteão de França

Além disso, "honraria todos os cuidadores, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e também todos os homens e mulheres que, independentemente das suas funções, se dedicaram durante esta epidemia para o benefício de todos ", disse Jean-Pierre Lemoine.

O médico Jean-Jacques Razafindranazy era natural de Madagáscar, de onde tinha, em fevereiro, regressado de férias. Mal chegou a França, apresentou-se logo ao trabalho perante a situação que se vivia no país. Não tinha nenhum problema de saúde e sentiu os primeiros sintomas do coronavírus no início de março. Foi primeiro hospitalizado em Compiègne, onde trabalhava. No entanto, o seu estado degradou-se e o médico foi transferido para o Hospital Universitário de Lille, no norte da França, onde morreu.

A sua mulher, uma médica de família, também esteve infetada, como contou o DN em março.

Quando ocorreu a morte, o filho do casal postou uma mensagem emocionada no Facebook, descrevendo Razafindranazy como "meu pai, o herói". "Ele era apaixonado pelo seu trabalho e optou por não se aposentar. Deixou uma família para trás que nunca o esquecerá", disse o filho.