Alemanha diz que Navalny foi envenenado com Novichok e exige explicações à Rússia

A Alemanha disse esta quarta-feira ter "provas inequívocas" de que o opositor russo Alexei Navalny foi envenenado com um agente nervoso da família Novichok e exigiu que a Rússia apresente explicações "urgentes" sobre o caso.

"Agora é claro: Alexei Navalny é a vítima de um crime", disse a chanceler alemã, Angela Merkel, falando de uma "tentativa de homicídio". Numa nota, acrescentou: "Era suposto ele ser silenciado. Isto levanta questões muito difíceis que só o governo russo pode responder e tem que responder."

Navalny, que está hospitalizado em estado grave num hospital de Berlim após ter sido transferido da Rússia, foi envenenado com um agente tóxico nervoso, um "incidente chocante", tinha dito antes o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"É um incidente chocante que Alexei Navalny tenha sido vítima de um ataque com um agente nervoso químico na Rússia", segundo o comunicado.

"O governo condena esta ataque da forma mais categórica. Pede-se ao governo russo que providencie clarificações urgentes sobre o incidente", acrescenta.

A Alemanha indicou ainda que vai discutir "uma resposta conjunta apropriada" a Moscovo com os seus parceiros da União Europeia e da NATO.

O Kremlin disse, através do porta-voz Dmitry Peskov, que ainda não tinha sido informado oficialmente das conclusões alemãs. Os médicos russos que primeiro assistiram Navalny, opositor do presidente Vladimir Putin, indicaram que não havia registo de qualquer vestígio de veneno no seu corpo.

O que é o Novichok?

Os testes a Navalny, de 44 anos, foram feitos pelo exército alemão em colaboração com o hospital Charité, em Berlim, onde o opositor russo está a ser tratado. Provam que este foi envenenado com "um agente químico nervoso da família do Novichok", segundo Seibert.

O Novichok foi o gás nervoso usado para envenenar o antigo espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia no Reino Unido, em março de 2018. Ambos sobreviveram. As autoridades britânicas acusaram os russos do ataque, algo que estes negaram.

O nome Novichok significa "recém-chegado" em russo e aplica-se a um grupo de agentes nervosos avançados desenvolvidos pela União Soviética nas décadas de 1970 e 1980. Eram conhecidos como armas químicas de quarta geração e foram desenvolvidos num um programa soviético com o nome "Foliant".

Embora as principais variantes de Novichok sejam líquidas, há quem acredite que existe na forma sólida, sendo que também pode ser disperso através de um pó ultra-fino. Os sintomas de envenenamento podem aparecer logo em segundos ou demorar horas.

Um dos criadores do Novichok, Leonid Rink, citado pela agência de notícias Sputnik (controlada pelo Kremlin), já disse que os sintomas de Navalny não se parecem aos que poderiam ocorrer com um envenenamento com esta substância. "Haveria convulsões e assim. Sintomas completamente diferentes", indicou.

Na semana passada, os médicos alemães tinham dito que Navalny apresentava indícios de ter sido envenenado por "uma substância do grupo dos inibidores de colinesterase", que podem ser encontradas em medicamentos, mas também em inseticidas e em agentes nervosos, sem conseguirem precisar qual. O Novichok é uma destas substâncias.

Navalny continua em coma

Navalny adoeceu a 20 de agosto após embarcar num avião na Sibéria, no regresso a Moscovo. No aeroporto só terá alegadamente bebido um chá. Foi inicialmente tratado num hospital local antes de ser autorizado a ser transferido para Berlim, para tratamento.

O hospital Charité disse que houve "algumas melhorias" no estado de saúde de Navalny, mas ele continua em coma induzido e ligado a um ventilador.

A equipa de Navalny acusou, desde o primeiro momento, o Kremlin de estar por detrás do envenenamento, algo que as autoridades russas negaram.

Agora, com a informação de que o opositor russo teria sido envenenado com Novickok, reforçam essa acusação. "O Novichok só pode ser usado pelo estado (GRU, FSB). Isto está além de qualquer dúvida razoável", escreveu no Twitter o diretor da Fundação Anti-Corrupção fundada por Navalny, Ivan Zhdanov, referindo-se às secretas russas.