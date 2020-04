Africanos revoltam-se com "tratamento racista" na China

A placa com a inscrição "Don't Come in" (Não Entrem) é entendida como um aviso a africanos na China

É mais uma voz no coro de protestos contra o racismo que os africanos negros têm sentido na China. Esta terça-feira a Nigéria condenou e classificou como "muito angustiante" e "inaceitável" os relatos de que cidadãos nigerianos na China foram maltratados por causa da pandemia do novo coronavírus. Esta condenação segue-se a outras como a da União Africana e outros países, com as autoridades da China a garantir que não promove o racismo nem descrimina ninguém.

"Há vídeos a circular nas redes sociais de cenas muito perturbadoras e incidentes envolvendo nigerianos na cidade de Guangzhou", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Geoffrey Onyeama durante uma reunião com o embaixador chinês Zhou Pingjian em Abuja, capital nigeriana.

Onyeama disse que parecia que os nigerianos estavam a ser discriminados em hotéis e restaurantes e estigmatizados como supostos portadores de Covid-19. "Vimos imagens de nigerianos nas ruas com os seus pertences e isso foi extremamente angustiante para nós", disse o ministro africano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Acrescentou que a situação era "inaceitável" para o governo e o povo da Nigéria e era necessária uma "ação imediata" das autoridades chinesas.

Em resposta, o embaixador disse que Pequim está a levar as questões que o ministro levantou "muito a sério" e disse que a China continuará a promover laços cordiais com a Nigéria.

A conversa ocorreu após acusações de discriminação na cidade de Guangzhou, no sul, relacionadas com a pandemia de coronavírus.

Chinese are reportedly denying Africans emergency health services, refusing to ride the bus with Africans. Africans are not allowed to checkin to hotels or shop at supermarkets in Southern China. Evictions without reason, other than racism. https://t.co/1RbK7tul2V - Ferrari Elite Sheppard (@stopbeingfamous) April 11, 2020

Os africanos dizem que se tornaram alvos de suspeita e foram submetidos a despejos forçados, quarentenas arbitrárias e testes em massa de coronavírus, principalmente quando Pequim intensifica a sua luta contra infeções importadas.

McDonald's pede desculpa

A rede de fast-food americana McDonald's pediu desculpas por uma placa num de seus restaurantes em Guangzhou dizendo aos negros que estavam proibidos de entrar.

A empresa pediu desculpas e um porta-voz da McDonald's disse à AFP que a referida placa "não é representativa dos nossos valores inclusivos".

Em comunicado por email, a Mcdonald's disse que removeu a placa e fechou temporariamente o restaurante em Guangzhou "imediatamente após saber de uma comunicação não autorizada aos nossos clientes".

A União Africana expressou no sábado a sua "extrema preocupação" com a situação em Guanghzou e pediu a Pequim que tome medidas corretivas imediatas. A embaixadora da UA na China teve mesmo palavras duras e pediu a intervenção do presidente Xi Jinping.

No domingo, à medida que a pressão internacional aumentou, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim emitiu um comunicado dizendo que o país atribuía "grande importância à vida e à saúde de estrangeiros" e rejeitou todas as observações "racistas e discriminatórias".

Este comentário segue-se a críticas americanas. Os Estados Unidos denunciaram no sábado uma "xenofobia das autoridades chinesas em relação a africanos", que alegam ser vítimas de discriminação na cidade de Guangzhou. Vários africanos disseram à AFP que foram expulsos de suas casas e rejeitados em hotéis.

O abuso e maus tratos de africanos que vivem e trabalham na China lembram, infelizmente, como é fraca a parceria entre a República Popular da China e a África", disse à AFP um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.

O tema está a ser levado muito a sério pelas autoridades chinesas, preocupadas com as reações em África, onde tem muitos interesses. Já há relatos de retaliação contra chineses em países africanos.