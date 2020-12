"A Páscoa pode ser o novo Natal", sugere ministro britânico

Cientistas dizem que nova variante do vírus no Reino Unido tem mutações importantes

Reino Unido encontra "nova variante" do coronavírus que se propaga mais rápido

DN com Reuters

O governo do primeiro-ministro Boris Johnson considera que cada famíliaa deverá tomar as suas próprias decisões sobre as reuniões de Natal, mas devido ao atual risco elevado da pandemia de covid-19, esperar pela Páscoa será o mais recomendado, afirmou esta quarta-feira (16) o ministro Robert Jenrick.

Depois de impor as restrições mais duras da história britânica em tempos de paz, Johnson tenta evitar tornar-se o primeiro-ministro que cancelou o Natal, apesar de e Reino Unido ter o sexto pior número oficial de mortes por Covid-19 no mundo.

O governo de Boris Johnson tem sido pressionado por alguns especialistas para rever o seu plano de aliviar as restrições por cinco dias na quadra natalícia, mas o minsitro da Habitação, Robert Jenrick, disse que cabe às pessoas decidirem por si mesmas. Ainda assim, sugeriu que a Páscoa (em abril de 2021) poderá ser o novo Natal, especialmente para aqueles em grupos de alto risco, refere a agência Reuters.

"Devem equacionar se querem reunir família alargada nesta altura ou se é preferível manter o Natal 'pequeno' e podermos encontrar-nos na primavera. A Páscoa pode ser o novo Natal para algumas pessoas", disse Jenrick à Sky News, citado pela Reuters. "Mas não cabe ao governo dizer às pessoas exatamente como lidar com esta situação".

A Covid-19 atingiu o Reino Unido, tendo já provocado 64.908 mortes desde o início da pandemia, apenas atrás da Itália na Europa.

Os casos estão a aumentar novamente no Reino Unido, e particularmente em Londres, que entrou no nível mais alto de bloqueio a partir da meia-noite desta quarta-feira - pubs e restaurantes estão fechados, mas as lojas de comércio não.