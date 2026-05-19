Samu Costa, o pitbull da liga espanhola que faz horas extra quando sente que errou
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Samu Costa, o pitbull da liga espanhola que faz horas extra quando sente que errou

Médio começou a jogar futebol com quatro anos no Beira-Mar, onde o pai, Zé Maria, jogava. Vive um bom momento no Maiorca e foi convocado para representar Portugal no Mundial2026.
Isaura Almeida
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