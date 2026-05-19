Samu Costa, o pitbull da liga espanhola que faz horas extra quando sente que errou

Samuel Costa (também conhecido por Samu) é a grande novidade na lista de 27 jogadores chamados por Roberto Martínez para o Mundial2026. O selecionador nacional já tinha apadrinhado a primeira internacionalização do médio do Maiorca, que vive a melhor época da carreira. Com sete golos em 35 jogos é o médio defensivo com mais golos do campeonato espanhol em 2025/26. Foi em outubro de 2024, então com 23 anos, o jogador foi chamado pela primeira vez à seleção, para o duplo compromisso da Liga das Nações com Polónia e Escócia... tal como Ricardo Velho, então guarda-redes do Farense, e Tomás Araújo, defesa-central do Benfica, que estava nos sub-21 e subiu à equipa principal, depois da dispensa de Gonçalo Inácio, por lesão. Ano e meio depois, o trio repete a chamada, desta vez para o Mundial2026.Filho de Zé Maria, antigo futebolista do Beira-Mar, Samu entrou no futebol aos quatro anos no clube de Aveiro. Depois do início no Beira-Mar, foi para o Gafanha e voltou ao emblema aveirense para aos 15 anos dar o salto para o Sp. Braga. O caminho parecia levar ao sucesso de forma progressiva, mas a ida para o clube minhoto tornou-se sinuosa, apesar de ter assinado contrato profissional passado um ano. Jogava pouco e desmotivava facilmente. Depois da ida à seleção sub-19, pela qual foi vice-campeão da Europa, foi promovido à equipa B do Sp. Braga, por Rúben Amorim, mas foi com Artur Jorge que se estreou na equipa principal. Na verdade, só fez um jogo, com o FC Porto... e saiu.Foi para o Almería por culpa de José Gomes, que tinha assumido o comando técnico do clube da II Liga espanhola “e precisava num médio completo, tanto defensiva como ofensivamente, muito intenso e forte no um contra um, e ainda rápido na recuperação à perda da bola”. Para o treinador do o Al-Fateh, "Samu preenche o meio-campo e garante o posicionamento defensivo". Por isso, percebe bem porque Roberto Martínez o chama.Segundo José Gomes, o aveirense é o “tipo de jogador que tanto precisa de carinho como de um calduço para se focar”. É alguém que acredita muito no seu valor e se impõe em campo, mas que também “tem humildade” para reconhecer quando se posiciona mal, por exemplo. E quando isso acontece faz horas extra e treina até à exaustão. Segundo a imprensa espanhola, Samu é como um pitbull, com três pulmões. Roberto Martínez destacou-lhe a garra. Essa é uma das armas que tem. “Sempre fui um jogador com bastante garra, bastante atitude. É assim que encaro a minha vida e que fui ensinado pelo meu pai e por vários treinadores que tive. É um dos pontos fortes que tenho, entre outros. Estou neste grupo para ajudar, para dar o melhor de mim, representar as pessoas, e podem esperar um Samu com a mesma atitude nos treinos e nos jogos”, disse ao Canal 11, confessando-se “super feliz” pela convocatória.Na seleção, irá encontrar mais uma vez Cristiano Ronaldo, uma pessoa que cresceu a admirar, por ter uma ambição igual à sua, mas o papel de ídolo é de Danilo Pereira, a quem um dia mandou uma mensagem no Instagram e, para sua surpresa, teve resposta.E como não gosta de ver futebol na televisão e, como tal, prefere desligar o botão futebol quando chega a casa após um dia de treinos. Felizmente para ele, o Mundial vai ser jogado presencialmente. Samu faz parte do grupo de jogadores que vai ao Mundial2026, que se realiza nos EUA, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. O estágio da seleção arranca a 1 de junho, na Cidade de Futebol, em Oeiras, sem Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos que vão jogar a final da Liga dos Campeões, dia 30, com o Arsenal e que ainda terão uma semana de descanso até se juntarem ao grupo de Portugal, que integra o Grupo K do Mundial2026. A seleção joga com a Rep. Democrática do Congo (a 17 de junho), Uzbequistão (23 de junho) e Colômbia (28 de junho). isaura.almeida@dn.pt