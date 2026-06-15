Portugal já se faz ouvir na América: apoio dos adeptos portugueses cresce nos Estados Unidos
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Portugal já se faz ouvir na América: apoio dos adeptos portugueses cresce nos Estados Unidos

Comunidade emigrante, lusodescendentes e adeptos vindos de Portugal começam a marcar presença junto da Seleção Nacional na Florida, enquanto cresce a expectativa para os jogos em Houston e Miami.
Cecília Carmo
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