Portugal já se faz ouvir na América: apoio dos adeptos portugueses cresce nos Estados Unidos

Ainda falta o primeiro apito de Portugal no Mundial2026, mas a Seleção Nacional já não está sozinha nos Estados Unidos. A milhares de quilómetros de casa, o apoio dos adeptos portugueses começou a transformar parte da Florida num pequeno território das quinas, numa mobilização que promete ganhar dimensão à medida que a competição avança.Instalada em Palm Beach Gardens, na Florida, a equipa orientada por Roberto Martínez iniciou os trabalhos de preparação para a estreia frente à República Democrática do Congo, marcada para 17 de junho, em Houston. Mas, antes mesmo do início da competição, já havia algo que acompanhava a Seleção desde a chegada: o entusiasmo de centenas de portugueses e lusodescendentes espalhados pelos Estados Unidos, determinados em não deixar a equipa sentir-se longe de casa.A chegada da comitiva portuguesa ao Aeroporto Internacional de Palm Beach foi recebida por adeptos empunhando bandeiras nacionais, camisolas da Seleção e telemóveis apontados ao autocarro da equipa. Muitos aguardaram durante horas apenas para tentar um vislumbre dos jogadores ou uma fotografia à distância. Num país onde o futebol continua longe de dominar o panorama desportivo, a chegada de Portugal criou uma inesperada mancha de vermelho e verde junto ao quartel-general da equipa.O primeiro treino em solo norte-americano reforçou essa perceção. Cerca de 200 adeptos tiveram acesso a uma sessão aberta organizada nas instalações de Palm Beach Gardens, espaço que servirá de base operacional da Seleção durante a fase de grupos. Grande parte dos presentes fazia parte da comunidade portuguesa residente na Florida, mas houve também quem viajasse de outros estados norte-americanos apenas para ver os jogadores ao vivo.E, como seria de esperar, houve um nome que concentrou praticamente todas as atenções: Cristiano Ronaldo.A entrada do capitão português no relvado provocou aplausos, gritos e uma sucessão de telemóveis erguidos no ar, numa reação que ilustra o peso emocional e simbólico que o avançado continua a ter junto dos adeptos portugueses espalhados pelo mundo. Aos 41 anos, Ronaldo prepara-se para disputar aquele que poderá ser o último Campeonato do Mundo da carreira, circunstância que tem intensificado ainda mais a mobilização dos adeptos.“É uma oportunidade única”, confessavam alguns emigrantes portugueses aos meios locais presentes no treino, muitos deles residentes há décadas nos Estados Unidos, mas ainda profundamente ligados ao futebol português. Para muitos emigrantes, acompanhar Portugal em solo norte-americano representa mais do que assistir a jogos: é também uma forma de preservar uma ligação emocional ao país de origem.A expectativa aumenta sobretudo em relação aos encontros marcados para Houston e Miami, cidades onde a presença portuguesa deverá fazer-se sentir de forma mais expressiva. Em Houston, palco dos dois primeiros jogos da equipa das quinas, associações portuguesas e grupos de adeptos começaram já a organizar deslocações coletivas, enquanto hotéis próximos dos estádios registam reservas antecipadas associadas aos jogos da Seleção.Em Miami, onde Portugal encerra a fase de grupos frente à Colômbia, o cenário poderá ganhar ainda maior dimensão. A proximidade geográfica com Palm Beach e a elevada concentração de comunidades lusófonas no sul da Florida fazem prever uma presença significativa de adeptos nas bancadas.Embora ainda seja cedo para medir o verdadeiro impacto do apoio português nos estádios, existe uma convicção crescente entre os responsáveis e observadores da Seleção: Portugal dificilmente jogará como visitante nos Estados Unidos.A forte diáspora portuguesa espalhada por estados como Nova Jérsia, Massachusetts, Rhode Island, Califórnia e Florida poderá assumir um papel importante na criação de um ambiente favorável à equipa nacional. Historicamente, sempre que Portugal joga em território norte-americano, a presença dos emigrantes transforma os encontros da Seleção em momentos de reencontro da comunidade portuguesa.Essa ligação já começa a sentir-se longe dos estádios. Em Palm Beach Gardens, restaurantes frequentados pela comunidade portuguesa começaram a exibir bandeiras nacionais e mensagens de apoio à Seleção. Alguns comerciantes locais relatam um aumento do movimento de portugueses desde a chegada da equipa, enquanto nas imediações do centro de treinos se tornaram frequentes pequenos grupos de adeptos na esperança de ver os jogadores..Vitinha destaca união da seleção nacional: “Somos candidatos”.Tudo a postos para o Mundial: Roberto Martínez contou com todos no último treino