Países Baixos e Japão empatam num duelo intenso na estreia do Grupo F do Mundial

Os Países Baixos e o Japão empataram 2-2 no arranque do Grupo F do Mundial 2026, num encontro disputado em Arlington, no Texas, marcado por equilíbrio, intensidade e uma segunda parte repleta de emoção. A seleção neerlandesa esteve por duas vezes em vantagem, mas os japoneses responderam sempre e conseguiram sair do relvado com um ponto precioso na estreia da competição.Depois de uma primeira parte sem golos, mas disputada em ritmo elevado, a equipa orientada por Ronald Koeman conseguiu desbloquear o marcador aos 51 minutos, quando Virgil van Dijk surgiu na área para colocar os Países Baixos na frente, aproveitando uma jogada de insistência A resposta japonesa não demorou. Aos 57 minutos, Keito Nakamura restabeleceu a igualdade, devolvendo confiança à formação asiática numa fase em que começava a crescer no encontro. Ainda assim, os neerlandeses voltaram a assumir o controlo da partida e recuperaram a vantagem pouco depois, através de Crysencio Summerville, que fez o 2-1 aos 64 minutos, reacendendo a esperança de uma entrada vitoriosa no torneio.Quando parecia que os Países Baixos segurariam os três pontos, o Japão voltou a mostrar capacidade de reação. Já perto do fim, aos 88 minutos, Daichi Kamada aproveitou uma jogada de insistência na área para fazer o empate e fechar o resultado em 2-2, garantindo um desfecho justo num dos encontros mais equilibrados desta fase inicial do Mundial.