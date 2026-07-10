O momento em que Nyland sorri, apesar de ter sofrido um penálti de Neymar no jogo com o Brasil.
O momento em que Nyland sorri, apesar de ter sofrido um penálti de Neymar no jogo com o Brasil.WILL OLIVER
Mundial 2026

Orjan Nyland. Como um guarda-redes contestado e desempregado virou herói da Noruega ao travar Brasil

Dono da baliza viking joga o primeiro Mundial aos 35 anos, mas a chamada não foi consensual. O duelo com o goleador inglês Harry Kane é no sábado (22h00, TVI).
Isaura Almeida
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Mundial 2026
Noruega
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