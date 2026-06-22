O recorde que não queria e o recorde que Messi conseguiu no apuramento da Argentina

No dia em que se cumprem 40 anos da “mão de Deus”, o golo mais famoso golo da história marcado por Diego Maradona a 22 de Junho de 1986, frente a Inglaterra (2-1), outro argentino, Lionel Messi fez história em mundiais. O médio ajudou a Argentina a vencer a Áustria (2-0) com dois golos e tornou-se no melhor marcador de sempre em Campeonatos do Mundo, com 18 golos.O jogador do Inter Miami entrou neste mundial com 13 golos, menos três do que o recordista Miroslav Klose, mas logo na 1ª jornada tratou de igualar o registo do avançado alemão, com um hat-trick diante da Argélia (3-0). E no jogo de ontem superou Klose com um bis, apesar da entrada em falso no jogo. Messi falhou uma grande penalidade aos nove minutos - tornou-se o jogador com mais penaltis falhados em Campeonatos do Mundo, com três penaltis desperdiçados - e adiou esse momento histórico para o minuto 39, quando apareceu na área a aproveitar uma espécie de penálti em movimento para fazer o 1-0 par a Argentina e fazer ainda mais história a nível pessoal. O argentino é um de dois jogadores - o outro é Cristiano Ronaldo, que soma oito golos apenas - com seis participações em campeonatos do Mundo, tendo marcado um golo no seu Mundial de estreia, em 2006, na Alemanha. Depois em 2010 não marcou qualquer golo, mas fez quatro no Mundial2014 e um no Mundial 2018, antes de brilhar no Mundial2022 com sete golos e o troféu de campeão mundial, estatuto que defende no Mundial2026, onde já leva cinco golos em dois jogos.Esta segunda-feira, dia 22 de junho, na segunda jornada do Grupo J, o golo de Messi deu vantagem à campeã mundial num jogo muito disputado nos primeiros 45 minutos. O intervalo chegou com os argentinos em vantagem no marcador, mas a Áustria regressou do intervalo determinado a chegar ao empate. Aos 56 minutos, Martínez evitou o golo de livre direto de Marcel Sabitzer, que tentou festejar a centésima internacionalização com um golo, mas encontrou a resistência do guardião argentino.A bola andou sempre longe das balizas e só mesmo Lionel Messi soube voltar a encontrar o caminho para o golo. Aos 90+5 minutos, numa jogada rápida de contra-ataque, Messi isolou Alvarez que viu o seu remate devolvido por Alexander Schlager, mas, na recarga, Messi fez o 2-0 final e apurou a campeã do Mundo para os 16-avos-de-final do Mundial2026.A Argentina pode mesmo assegurar o 1.º lugar do Grupo J, caso a Jordânia não ganhe à Argélia..Mundial2026: Argentina bate Argélia com 'hat-trick' de Messi\n\n.História dos Mundiais. Em 2022, Messi finalmente juntou-se a ‘Diós’ e levou a Argentina ao tricampeonato