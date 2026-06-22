O momento em que Messi marca o 17.º golo em mundiais de futebol.
O momento em que Messi marca o 17.º golo em mundiais de futebol.JEFFREY MCWHORTER
Mundial 2026

O recorde que não queria e o recorde que Messi conseguiu no apuramento da Argentina

Argentino marcou dois golos e tornou-se no melhor marcador de sempre em mundiais, com 18 golos. Campeã venceu a Áustria, por 2-0, e apurou-se para a fase a eliminar.
Isaura Almeida
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