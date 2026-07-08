O primeiro ainda é o melhor dos seis mundiais com o recordista Cristiano Ronaldo
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O primeiro ainda é o melhor dos seis mundiais com o recordista Cristiano Ronaldo

No Alemanha 2006, o capitão português fez apenas um golo, mas colocou a seleção nas meias-finais. Passados 20 anos, marcou três golos e fez história no Mundial2026.
Isaura Almeida
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