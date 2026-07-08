O primeiro ainda é o melhor dos seis mundiais com o recordista Cristiano Ronaldo

É caso para dizer que o primeiro ainda é o melhor Mundial português com Cristiano Ronaldo na equipa, agora que, aos 41 anos, o capitão nacional confirmou a sua despedida da prova da FIFA. Despediu-se como o único a marcar em seis edições e como melhor marcador português, mas sem o desejado título coletivo. Fez 27 jogos e marcou 11 golos até ao adeus no jogo com a Espanha (derrota, por 1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026. No total tem 233 internacionalizações e 146 golos.A história de Ronaldo em Mundiais começou em 2006 com 21 anos. Fez seis jogos e marcou um golo, naquela que ainda é a melhor participação portuguesa, com Ronaldo na equipa, com a chegada às meias-finais. Foi decisivo no jogo dos quartos-de-final, com a Inglaterra, ao converter o penálti que levou Portugal à semifinal do Mundial pela primeira vez em 40 anos. Seguiu-se o Mundial 2010, na África do Sul, em que fez quatro jogos e marcou um golo sob a liderança de Carlos Queiroz, que após ser eliminado nos oitavos-de-final deu lugar a Paulo Bento e a mais um Mundial para esquecer. No Brasil, em 2014, CR7 fez três jogos, marcou um golo e Portugal nem passou a fase de grupos.Seguiu-se o Mundial 2018 onde, depois de ter sido campeão europeu, se esperava mais de Portugal. Apesar do seu capitão ter tido o melhor desempenho a nível individual, com quatro golos em quatro jogos, a Seleção só resistiu até aos oitavos-de-final. No Qatar, em 2022, marcou um golo em cinco jogos e também disse adeus, nos quartos de final, após derrota com Marrocos. No Mundial 2026, assim que entrou em campo, Ronaldo tornou-se, a par de Lionel Messi, o único futebolista a disputar seis Mundiais. Depois, com o primeiro golo marcado ao Uzbequistão na fase de grupos, num jogo em que bisou e Portugal goleou (5-0), tornou-se o primeiro jogador a marcar em seis Mundiais. E quando bisou nesse jogo ultrapassou Eusébio - marcou 9 golos, todos no Mundial 1966, o primeiro e mais bem sucedido torneio de Portugal, que terminou em 3.º lugar -, sendo agora o melhor marcador português de sempre na prova: 11 golos.Após as lágrimas pelo golo espanhol que eliminou Portugal, Ronaldo assumiu que este foi o seu último Mundial, mas não o adeus à Seleção. “Estou triste por sair assim do meu último Mundial, mas dei sempre tudo e saio de consciência tranquila. O futuro? Não é importante agora, não tomo decisões a quente.”.Cristiano Ronaldo: "Futuro na seleção? Foi o meu último Mundial, terei agora tempo para pensar".Selecionador nacional. Jorge Jesus é o escolhido por Pedro Proença e ficará fechado até domingo