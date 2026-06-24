O pormenor que une os recordes de Ronaldo e Messi no Mundial2026

Qual a probabilidade de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi baterem recordes de golos em Campeonato do Mundo de Futebol com a mesma distância temporal? Aconteceu na segunda jornada do Mundial2026. Entre o primeiro e o último golo de ambos passaram exatamente 20 anos e 6 dias. Um pormenor que não deixa de ser relevante na história do futebol mundial em que ambos são protagonistas principais e muitas vezes rivais aos olhos dos adeptos e de quem olha para eles como ídolos.No Mundial2022, Lionel Messi ergueu o troféu de campeão e chegou a anunciar o adeus à seleção da Argentina, mas voltou atrás e apresentou-se para o seu sexto Campeonato do Mundo de Futebol. Só outro jogador além dele pode gabar-se de tal feito: Cristiano Ronaldo, que saiu do Mundial do Qatar sem saber se voltaria a vestir a camisola da seleção nacional, depois de eliminado nos quartos de final e de um desentendimento público com o então selecionador Fernando Santos, que daria lugar a Roberto Martínez, o atual selecionador português e aquele que melhor rendimento ofensivo tirou de Ronaldo (27 golos em 34 jogos).Ronaldo e Messi podiam já nem jogar nas respetivas seleções, mas, afinal havia mais um capítulo na história de ambos, no Mundial2026.Os capitães de Portugal e da Argentina entraram neste campeonato do mundo de formas bem diferentes. Messi estreou-se com um hattrick (3-0, à Argélia) e Ronaldo ficou em branco no duelo frente à RD Congo (1-1), mas a segunda jornada fez deles recordistas e com a mesma distância temporal.No dia 22 de junho, o camisola dez bisou em mais um triunfo da Argentina (2-0, frente à Áustria) e tornou-se no jogador que mais golos marcou em mundiais de futebol, agora com 18 golos, depois de ultrapassar Miroslav Kose. Impressinante tendo em conta que entrou na prova com 13 golos e em dois jogos bateu uma marca que persistia desde o Mudial2014, ou seja há 12 anos. Entre esse golo marcado à Áustria e o que marcou no dia 16 de junho de 2006, frente à então seleção da Sérvia e Montenegro, quando ainda vestia a camisola 19, porque o dez era de Riquelme, passaram 20 anos e seis dias.Exatamente o mesmo tempo que separou o primeiro do último golo de CR7...No dia 23 de junho, Cristiano Ronaldo entrou de novo em campo e também ele fez história ao marcar e ajudar Portugal a vencer o Usbequistão (5-0), tornando-se no jogador mais velho a marcar num mundial (41 anos, quatro meses e 18 dias) e o único a marcar sem seis mundiais, além de se tornar o português com mais golos em mundiais (10, superou os 9 de Eusébio). A estreia foi a 17 de junho de 2006, frente ao Irão, quando Ronaldo ainda vestia o número 17, porque o 7 era de Luís Figo, mas já tinha estatuto de marcador de penáltis e por isso chamado a marcar a grande penalidade, que transformaria no primeiro de dez golos com a camisola das quinas em mundiais.Agora, além de serem os únicos a jogar seis mundiais, Ronaldo e Messi estão agora unidos pela data em que conseguiram o primeiro e o último golo pelas respetivas seleções em mundiais de futebol.isaura.almeida@dn.pt.SIMMMM... O ruído que Ronaldo adora e continua a alimentar a sede de vitórias da seleção.História dos Mundiais. Em 2006, a Itália conquistou o tetra e Zidane despediu-se com uma fatídica cabeçada