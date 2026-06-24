O pormenor que une os recordes de Ronaldo e Messi no Mundial2026
Mundial 2026

O pormenor que une os recordes de Ronaldo e Messi no Mundial2026

Entre o primeiro e o último golo do português e do argentino em mundiais, passaram exatamente 20 anos e 6 dias.
Isaura Almeida
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