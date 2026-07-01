Raúl Jiménez marcou o segundo da seleção mexicana
Raúl Jiménez marcou o segundo da seleção mexicanaJOSE MENDEZ/EPA
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México segue para os 'oitavos' com triunfo face ao Equador

No domingo, os ‘aztecas’ defrontam o vencedor do embate de hoje entre a Inglaterra e a RD Congo.
DN/Lusa
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O coanfitrião México qualificou-se na terça-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Equador por 2-0, no sétimo encontro dos ’16 avos’, disputado na Cidade do México.

Num encontro iniciado com uma hora de atraso, devido a uma tempestade, Juliano Quiñonez, aos 22 minutos, e o ex-benfiquista Raúl Jiménez, aos 31, apontaram os tentos dos mexicanos, que só tinham vencido um (2-0 à Bulgária, em 1986) de 10 jogos a eliminar em Mundiais.

De novo na Cidade do México, no domingo, os ‘aztecas’ defrontam nos oitavos de final o vencedor do embate de hoje entre a Inglaterra, campeã mundial em 1966, e a República Democrática do Congo.

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