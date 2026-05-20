México quer transformar o fator casa numa campanha histórica no Mundial de 2026

O México entra no Campeonato do Mundo de 2026 envolvido por uma combinação rara de entusiasmo, ambição e enorme responsabilidade. Como um dos três países anfitriões da competição, juntamente com Estados Unidos e Canadá, a seleção mexicana terá novamente a oportunidade de disputar o maior torneio do futebol mundial perante os seus adeptos, num ambiente que promete transformar cada jogo numa autêntica demonstração de paixão nacional. O país prepara-se para receber um Mundial pela terceira vez na sua história — depois das edições de 1970 e 1986 — tornando-se o primeiro a organizar a prova em três ocasiões, ainda que desta vez em regime de coorganização. Para muitos mexicanos, esta edição representa mais do que uma simples participação: é encarada como uma oportunidade histórica para finalmente quebrar barreiras competitivas que marcaram gerações. A caminhada mexicana começará de forma altamente simbólica. Integrado no Grupo A, o México enfrentará África do Sul, Coreia do Sul e Chéquia, num agrupamento equilibrado, sem uma superpotência evidente, mas suficientemente competitivo para impedir qualquer margem de relaxamento. A estreia da equipa acontecerá precisamente no jogo inaugural do torneio, diante da África do Sul, no emblemático Estádio Azteca, na Cidade do México, a 11 de junho. O encontro possui um curioso paralelismo histórico: as duas seleções já haviam disputado o jogo de abertura do Mundial de 2010, então em solo sul-africano, num empate a um golo. Dezasseis anos depois, os papéis invertem-se e será o México a tentar tirar partido da força emocional de jogar em casa. Apesar da confiança gerada pelo fator casa, a seleção mexicana sabe que terá de enfrentar desafios bastante distintos dentro do grupo. A Coreia do Sul continua a afirmar-se como uma das seleções asiáticas mais consistentes do futebol internacional, reconhecida pela organização tática, intensidade física e experiência acumulada em fases finais de Campeonatos do Mundo. Já a Chéquia apresenta o rigor competitivo típico das equipas europeias, combinando disciplina defensiva com capacidade física e experiência internacional. A África do Sul, embora teoricamente menos favorita, regressa ao Mundial depois de uma longa ausência e poderá assumir um papel incómodo numa fase de grupos onde o equilíbrio pode revelar-se decisivo. Ainda assim, os mexicanos acreditam que o apoio esmagador dos adeptos, aliado ao conhecimento das condições locais, poderá representar uma vantagem importante na luta pelo primeiro lugar do grupo. Historicamente, o México consolidou-se como uma das seleções mais regulares da CONCACAF e presença quase constante em Campeonatos do Mundo. Contudo, existe uma frustração histórica que continua profundamente enraizada no imaginário do futebol mexicano. Entre 1994 e 2018, a equipa conseguiu ultrapassar consecutivamente a fase de grupos, mas acabou sempre eliminada nos oitavos-de-final, criando aquilo que no país ficou conhecido como a maldição do “quinto jogo” — referência ao encontro que corresponderia ao acesso aos quartos-de-final. Curiosamente, as melhores campanhas da história mexicana aconteceram precisamente quando o país organizou o Mundial: em 1970 e 1986, ocasiões em que alcançou os quartos-de-final. Esse precedente histórico reforça a convicção de que jogar perante os seus adeptos pode novamente transformar a equipa numa das potenciais surpresas da competição. A atual geração mexicana apresenta uma interessante combinação entre juventude, experiência e jogadores habituados ao futebol europeu. Santiago Giménez surge como uma das principais figuras ofensivas e uma das maiores esperanças do país, destacando-se pela capacidade de finalização, mobilidade e agressividade no ataque. No meio-campo, Edson Álvarez deverá assumir um papel determinante no equilíbrio da equipa, enquanto nomes como Johan Vásquez e Luis Chávez acrescentam consistência e experiência internacional. Raúl Jiménez continua igualmente a ser uma referência importante no balneário e na liderança ofensiva, oferecendo experiência acumulada em grandes competições. Paralelamente, o crescimento do número de jogadores mexicanos nos campeonatos europeus ajudou a elevar o nível competitivo da seleção, tornando-a mais madura em contextos de elevada exigência internacional. Em termos táticos, o México tem procurado afirmar um futebol dinâmico, tecnicamente evoluído e emocionalmente intenso. Tradicionalmente, a equipa privilegia circulação rápida de bola, pressão alta e transições ofensivas velozes,tentando explorar a criatividade dos jogadores da frente. Contudo, mais do que qualquer sistema ou identidade de jogo, existe um fator que poderá fazer a diferença em 2026: o ambiente. O futebol mexicano vive-se de forma particularmente emocional e o apoio dos adeptos costuma transformar os jogos da seleção em momentos de enorme intensidade coletiva. O Estádio Azteca, palco de momentos lendários da história dos Mundiais, poderá voltar a desempenhar um papel central nessa narrativa. O México não entra no Mundial entre os grandes favoritos ao título, sobretudo perante potências como Argentina, França, Espanha ou Brasil. Ainda assim, a expectativa interna é elevada e dificilmente o torneio será considerado um sucesso se a equipa voltar a cair precocemente nas fases a eliminar.