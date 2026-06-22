Lionel Messi
Lionel MessiEPA/JEFFREY MCWHORTER
Mundial 2026

Messi isola-se como melhor marcador da história dos Mundiais

Agora, o argentino, campeão mundial em 2022, lidera, com 17 golos, contra 16 de Miroslav Klose, 15 de Ronaldo e 14 de Gerd Müller e Mbappé.
DN/Lusa
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O argentino Lionel Messi isolou-se esta segunda-feira, 22 de junho, como melhor marcador da história dos Mundiais de futebol, ao conseguir face à Áustria o seu 17.º golo, mais um do que o alemão Miroslav Klose.

Depois de ter igualado os 16 tentos do germânico com um ‘hat-trick’ à Argélia (3-0), na estreia na edição de 2026, o jogador de 38 anos faturou face aos austríacos aos 38 minutos, em Arlington, na segunda jornada do Grupo J, depois de já ter desperdiçado uma grande penalidade, aos nove.

O argentino entrou para o Mundial2026 no quarto lugar, que partilhava com o francês Just Fontaine, com 13 golos, mas, entretanto, com os quatro marcados, ultrapassou o alemão Gerd Müller, o brasileiro Ronaldo e, agora, Klose.

Quando somou o seu primeiro ‘hat-trick’ em Mundiais, Messi também deixou para trás o francês Kylian Mbappé, que o tinha, entretanto, deixado para trás na estreia no Mundial2026, ao conseguir um ‘bis’ face ao Senegal (3-1), em jogo do Grupo I.

Agora, Messi, campeão mundial em 2022, lidera, com 17 golos, contra 16 de Klose, 15 de Ronaldo e 14 de Müller e Mbappé, sendo que o gaulês também está na corrida ao trono dos goleadores, defrontando esta segunda-feira o Iraque.

Na classificação dos argentinos, Messi é secundado pelos 10 golos de Gabriel Batistuta e os oito de Guillermo Stábile e Diego Armando Maradona, que em 1986, faz esta segunda-feira 40 anos, marcou dois dos mais icónicos golos dos Mundiais, à Inglaterra (2-1), um com a ‘mão de Deus’ e outro depois de fintar meia equipa inglesa.

Entre os portugueses, Eusébio é o melhor marcador, com nove golos, nos seis jogos que cumpriu em 1966, secundado por Cristiano Ronaldo, que contabiliza oito, em seis edições e num total de 23 encontros disputados.

Messi, atualmente no Inter Miami, também é recordista em Mundiais nos jogos disputados (cumpre o 28.º), minutos (começou o embate com os austríacos com 2.395), ‘Bolas de Ouro’ (duas) ou vitórias (17), registo em que também pode hoje deixar para trás Klose.

- Melhores marcadores em Mundiais:

1. Lionel MESSI (Arg) 17 golos

2. Miroslav KLOSE (Ale) 16

3. RONALDO Nazário Lima (Bra) 15

4. Gerd MÜLLER (RFA) 14

. Kylian MBAPPÉ (Fra) 14

6. Just FONTAINE (Fra) 13 (1958)

7. Edson Arantes do Nascimento 'PELÉ' (Bra) 12

8. Sandor KOCSIS (Hun) 11

. Jürgen KLINSMANN (RFA/Ale) 11

10. Helmut RAHN (RFA) 10

. Teófilo CUBILLAS (Per) 10

. Grzegorz LATO (Pol) 10

. Gary LINEKER (Ing) 10

. Gabriel BATISTUTA (Arg) 10

. Thomas MÜLLER (Ale) 10

. HARRY KANE (Ing) 10

Lionel Messi
Mundial 2026
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