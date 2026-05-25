Levi’s Stadium vai receber jogos do Mundial 2026 na região de San Francisco
Brian Bahr
Mundial 2026

Levi’s Stadium vai receber jogos do Mundial 2026 na região de San Francisco

Recinto localizado em Santa Clara acolhe seis partidas da competição e prepara-se para receber milhares de adeptos de todo o mundo.
Cecília Carmo
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O Levi’s Stadium, localizado em Santa Clara, na região da Baía de San Francisco, será um dos palcos do Mundial de Futebol de 2026, competição que será organizada conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México. Embora seja frequentemente associado à cidade de San Francisco, o estádio situa-se oficialmente em Santa Clara, no coração de Silicon Valley, a cerca de 70 quilómetros do centro da cidade. Durante o torneio, o recinto será temporariamente designado pela FIFA como “San Francisco Bay Area Stadium”, seguindo as regras que impedem a utilização de nomes comerciais durante as competições oficiais.

O estádio irá receber seis jogos do Mundial: cinco partidas da fase de grupos e um encontro da primeira ronda a eliminar. Com capacidade para cerca de 71 mil espectadores, o Levi’s Stadium foi inaugurado em 2014 e é a casa dos San Francisco 49ers, uma das equipas mais emblemáticas da liga norte-americana de futebol americano. Ao longo dos últimos anos, o recinto também acolheu competições internacionais de futebol, reforçando a sua reputação como uma infraestrutura preparada para grandes eventos desportivos.

A realização de jogos do Mundial na região da Baía de San Francisco deverá atrair milhares de visitantes e representar um impulso significativo para a economia local, sobretudo nos setores da hotelaria, restauração e transportes. As autoridades locais já se encontram a preparar operações especiais de mobilidade e segurança para responder ao elevado número de adeptos esperados, numa competição que promete colocar novamente a região no centro das atenções mundiais.

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