Levi’s Stadium vai receber jogos do Mundial 2026 na região de San Francisco

O Levi’s Stadium, localizado em Santa Clara, na região da Baía de San Francisco, será um dos palcos do Mundial de Futebol de 2026, competição que será organizada conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México. Embora seja frequentemente associado à cidade de San Francisco, o estádio situa-se oficialmente em Santa Clara, no coração de Silicon Valley, a cerca de 70 quilómetros do centro da cidade. Durante o torneio, o recinto será temporariamente designado pela FIFA como “San Francisco Bay Area Stadium”, seguindo as regras que impedem a utilização de nomes comerciais durante as competições oficiais.O estádio irá receber seis jogos do Mundial: cinco partidas da fase de grupos e um encontro da primeira ronda a eliminar. Com capacidade para cerca de 71 mil espectadores, o Levi’s Stadium foi inaugurado em 2014 e é a casa dos San Francisco 49ers, uma das equipas mais emblemáticas da liga norte-americana de futebol americano. Ao longo dos últimos anos, o recinto também acolheu competições internacionais de futebol, reforçando a sua reputação como uma infraestrutura preparada para grandes eventos desportivos.A realização de jogos do Mundial na região da Baía de San Francisco deverá atrair milhares de visitantes e representar um impulso significativo para a economia local, sobretudo nos setores da hotelaria, restauração e transportes. As autoridades locais já se encontram a preparar operações especiais de mobilidade e segurança para responder ao elevado número de adeptos esperados, numa competição que promete colocar novamente a região no centro das atenções mundiais..Miami recebe o Mundial 2026 no Hard Rock Stadium