'Leão' Maxi Araújo salva Uruguai da derrota com Arábia Saudita no Mundial

Um golo de Maxi Araújo, jogador do Sporting, permitiu na segunda-feira, 15 de junho, ao Uruguai empatar 1-1 com a Arábia Saudita, em encontro da primeira jornada do Grupo H do Mundial de futebol de 2026.Em Miami Gardens, os sauditas marcaram primeiro, aos 41 minutos, por Abdulelah Al-Amri, mas, aos 80, o jogador ‘leonino’ restabeleceu a igualdade, na sua última ação no jogo, já que foi imediatamente substituído.Na classificação do Grupo H, uruguaios e sauditas seguem nos dois primeiros lugares, com um ponto, em igualdade com a campeã europeia em título Espanha e o estreante Cabo Verde, que se ‘anularam’ em Atlanta.