Inglaterra procura regressar à glória mundial sessenta anos depois

Poucas seleções carregam um peso histórico e emocional tão grande como a Inglaterra. Berço do futebol moderno e casa de uma das ligas mais competitivas do planeta, o país continua há várias décadas preso a uma pergunta que se repete geração após geração: será finalmente esta a equipa capaz de devolver os ingleses ao topo do futebol mundial? Desde a conquista do Campeonato do Mundo de 1966, a seleção inglesa vive entre a ambição permanente e a frustração recorrente, acumulando campanhas marcadas por enorme expectativa, pressão mediática e desilusões difíceis de esquecer. No entanto, o cenário atual parece diferente. Mais madura, mais consistente e taticamente mais equilibrada, a Inglaterra entra no Mundial de 2026 como uma das seleções mais fortes da competição e com razões legítimas para acreditar que pode lutar pelo título.No Campeonato do Mundo de 2026, os ingleses integram o Grupo L, onde terão pela frente Croácia, Gana e Panamá. Apesar do respeito pelos adversários, a Inglaterra surge naturalmente como principal favorita ao primeiro lugar. A Croácia representa o teste mais complexo, sobretudo pela experiência competitiva acumulada em fases finais e pela capacidade demonstrada nos últimos Mundiais para competir sob enorme pressão. O Gana apresenta intensidade física, velocidade e capacidade de desequilíbrio, enquanto o Panamá procurará assumir o papel de outsider sem grandes responsabilidades, tentando surpreender adversários teoricamente superiores. Num Mundial alargado a 48 seleções, a margem de erro aumenta ligeiramente, mas a ambição inglesa passa claramente por assumir o controlo do grupo desde os primeiros encontros.Harry Kane continua a ser a principal figura da seleção. Capitão, líder e referência ofensiva, o avançado inglês consolidou-se como um dos jogadores mais influentes do futebol europeu, destacando-se não apenas pela eficácia na finalização, mas também pela inteligência táctica, qualidade no jogo entre linhas e capacidade de liderança. Em redor de Kane, a Inglaterra dispõe de uma geração particularmente talentosa, onde nomes como Jude Bellingham, Bukayo Saka e Declan Rice assumem protagonismo crescente. O equilíbrio entre juventude e experiência oferece à equipa profundidade competitiva rara e múltiplas soluções em praticamente todos os setores do campo.Sob o comando técnico de Thomas Tuchel, a seleção inglesa procura afirmar uma identidade mais pragmática, equilibrada e estrategicamente flexível. Taticamente, a equipa consegue alternar entre posse controlada e transições rápidas, adaptando-se com facilidade a diferentes contextos competitivos. O meio-campo apresenta hoje maior capacidade de gestão dos ritmos do jogo, enquanto os setores ofensivos garantem velocidade, criatividade e imprevisibilidade. Também defensivamente a Inglaterra parece mais sólida do que em muitos ciclos anteriores, reduzindo uma vulnerabilidade que historicamente custou caro em grandes competições.Apesar do enorme peso histórico da camisola, o percurso inglês em Campeonatos do Mundo permanece surpreendentemente modesto quando comparado com outras grandes potências do futebol. O único título mundial foi conquistado em 1966, numa final disputada em Wembley frente à então Alemanha Ocidental. Desde então, a seleção acumulou episódios marcantes de frustração, muitos deles agravados por eliminações em desempates por grandes penalidades, criando uma relação frequentemente complexa entre equipa, adeptos e expectativas nacionais.Ainda assim, os sinais recentes são encorajadores. A Inglaterra alcançou as meias-finais do Mundial de 2018 e marcou presença nas finais do Campeonato da Europa em 2021 e 2024, demonstrando finalmente uma consistência competitiva que durante muito tempo pareceu inalcançável. Apesar das derrotas frente à Itália e à Espanha, respetivamente, a equipa mostrou evolução emocional, maior estabilidade competitiva e capacidade real para disputar títulos internacionais.Em 2026, a pressão continuará inevitavelmente presente. Poucas seleções são acompanhadas com tanta intensidade mediática como a inglesa.