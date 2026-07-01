Inglaterra bate RD Congo com 'bis' de Kane e segue para 'oitavos' do Mundial

A Inglaterra qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a República Democrática do Congo por 2-1, com reviravolta, em Atlanta, nos Estados Unidos.Brian Cipenga deu vantagem aos congoleses, logo aos sete minutos, no oitavo jogo dos ’16 avos’, mas Harry Kane, o ‘capitão’ dos ‘três leões’, selou a reviravolta, com golos aos 75 e 86, para passar a contar 13 em Mundiais.No domingo, no Estádio Azteca, na Cidade do México, os ingleses defrontam nos oitavos de final os coanfitriões mexicanos, que eliminaram o Equador (2-0).