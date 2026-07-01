Harry Kane festeja o apuramento.
Harry Kane festeja o apuramento.EPA/RONALD WITTEK
Mundial 2026

Inglaterra bate RD Congo com 'bis' de Kane e segue para 'oitavos' do Mundial

Os congoleses ainda estiveram a vencer, mas a equipa de Harry Kane fez a reviravolta.
DN/Lusa
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A Inglaterra qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a República Democrática do Congo por 2-1, com reviravolta, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Brian Cipenga deu vantagem aos congoleses, logo aos sete minutos, no oitavo jogo dos ’16 avos’, mas Harry Kane, o ‘capitão’ dos ‘três leões’, selou a reviravolta, com golos aos 75 e 86, para passar a contar 13 em Mundiais.

No domingo, no Estádio Azteca, na Cidade do México, os ingleses defrontam nos oitavos de final os coanfitriões mexicanos, que eliminaram o Equador (2-0).

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