Estados Unidos arrancam Mundial com goleada ao Paraguai diante dos seus adeptos

Os Estados Unidos começaram da melhor forma a caminhada no Mundial 2026 ao derrotarem o Paraguai por 4-1, no encontro inaugural do Grupo D, disputado no SoFi Stadium, em Los Angeles. Empurrada pelo apoio dos adeptos, a seleção anfitriã apresentou-se a grande nível e construiu uma vitória convincente, liderada pelo avançado Folarin Balogun, autor de dois golos.A equipa orientada por Mauricio Pochettino entrou determinada a assumir o controlo do jogo desde os primeiros minutos e encontrou cedo o caminho para a vantagem. Logo aos sete minutos, uma investida ofensiva conduzida por Christian Pulisic terminou com um desvio infeliz de Damián Bobadilla para a própria baliza, colocando os norte-americanos em vantagem e incendiando as bancadas do recinto californiano.Com maior intensidade, organização e capacidade para explorar os espaços, os norte-americanos continuaram por cima da partida. A superioridade acabaria por refletir-se novamente no marcador aos 31 minutos, quando Christian Pulisic assistiu Folarin Balogun para o segundo golo dos anfitriões. O avançado, uma das principais figuras da equipa, voltou a marcar já nos descontos da primeira parte, ampliando para 3-0 e deixando os Estados Unidos em posição confortável antes do intervalo.Na segunda metade, o Paraguai procurou reagir e conseguiu reduzir a diferença aos 73 minutos, graças a um golo de Maurício, que aproveitou uma das raras aproximações perigosas da formação sul-americana. Ainda assim, a resposta paraguaia revelou-se insuficiente para colocar verdadeiramente em causa a superioridade da equipa da casa, que continuou a controlar o encontro com maturidade.Já nos instantes finais, Giovanni Reyna colocou um ponto final nas dúvidas ao apontar o quarto golo dos Estados Unidos, fechando o resultado em 4-1 e confirmando uma estreia de sonho dos anfitriões no Campeonato do Mundo. O triunfo deixa a seleção norte-americana numa posição confortável no arranque do Grupo D e reforça a confiança para os próximos compromissos da competição.Depois deste resultado, os Estados Unidos voltam a entrar em campo diante da Austrália, enquanto o Paraguai terá de reagir frente à Turquia para manter intactas as aspirações de qualificação para a fase seguinte do torneio.