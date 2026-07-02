E se for preciso ir a penáltis? Diogo Costa e Livakovic são os dois maiores especialistas no ativo
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E se for preciso ir a penáltis? Diogo Costa e Livakovic são os dois maiores especialistas no ativo

Português é o único com 3 defesas num desempate, em Europeus, e o croata é um dos três guardiões a ter parado 4 penáltis numa único mundial. Portugal joga com a Croácia na madrugada de dia 3 (00h00).
Isaura Almeida
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