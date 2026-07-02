E se for preciso ir a penáltis? Diogo Costa e Livakovic são os dois maiores especialistas no ativo

Portugal e Croácia encontram-se na próxima madrugada (00h00, SIC) nos 16-avos-de-final do Mundial 2026, sendo certo que ambos quererão resolver o jogo nos 90 minutos. No entanto, caso seja preciso ir ao desempate por grandes penalidades para saber quem se apura para os oitavos de final, ambos têm nas respetivas balizas os dois maiores especialistas a defender penáltis em Europeus e Mundiais de futebol: Diogo Costa (26 anos) e Dominik Livakovic (31 anos), respetivamente. Na memória recente dos portugueses ainda está a defesa de Diogo Costa que garantiu a conquista da segunda Liga das Nações a Portugal. Em junho de 2025, em Munique, depois de um empate no tempo regulamentar, diante da Espanha (2-2) o número 1 nacional defendeu o remate de Álvaro Morata no desempate por penáltis e arrecadou mais um troféu na prova. Um ano antes, tinha-se tornado o primeiro guarda-redes de sempre a defender três grandes penalidades num desempate por penáltis de um Campeonato da Europa. Foi frente à Eslovénia, nos oitavos-de-final do Euro2024. Depois de no final do prolongamento ter negado o golo a Sesko, num frente-a-frente decisivo que levou o jogo para os penáltis, parou os remates de Ilicic, Balkovec e Verbic. Foi eleito homem do jogo, tendo confessado que ignorou a preparação dos penáltis e seguiu o instinto naquele momento decisivo. Neste Mundial 2026, o guardião do FC Porto terminou os três jogos da fase de grupos com um golo sofrido, frente à RD Congo (1-1), tendo fechado a baliza frente ao Uzbequistão (5-0) e a Colômbia (0-0), jogo em que foi eleito o melhor em campo. Na baliza da Croácia estará outro guarda-redes que também tem se tem agigantado na marca dos 11 metros. No Mundial 2022, no Qatar, Dominik Livakovic foi herói ao parar três pontapés no desempate por grandes penalidades frente ao Japão (3-1), partida a contar para os oitavos-de-final. Mas não ficaria por aí: dias depois, o croata voltou a ser chamado à ação para novo desempate por penáltis, desta vez frente ao Brasil, tendo então defendido o remate de Rodrygo (isto antes Marquinhos ter atirado ao poste, confirmando a eliminação da canarinha e o apuramento da Croácia para as meias-finais). As quatro grandes penalidades defendidas numa só edição de um Mundial deram a Livakovic um lugar na história da competição, pois anteriormente tal feito só tinha sido alcançado por dois guarda-redes: o também croata Subacic (Mundial 2018) e o espanhol Goycochea (Mundial 1990)..Estreias aos 22 anosA ligar Diogo Costa e Dominik Livakovic está também a idade com que se estrearam nas respetivas seleções, aos 22 anos. O primeiro, em janeiro de 2017, foi o croata, pela mão de Ante Cacic, sendo que Livakovic teve de esperar pela reforma de Subasic para assumir a baliza. Hoje, aos 31 anos, com contrato válido com Fenerbahçe até 2028 é já o guardião com mais jogos pela Croácia em Mundiais (10). Já Diogo Costa fez o primeiro jogo na seleção na era Fernando Santos, em outubro de 2021, e não mais largou a baliza nacional, sendo aos 26 anos o 3.º mais valioso guarda-redes do futebol mundial (40 milhões de euros). O capitão do FC Porto soma 8 jogos em Mundiais.isaura.almeida@dn.pt.Ronaldo vs. Modric. O que o Real Madrid uniu, Toronto vai eliminar