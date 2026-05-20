Do sonho de 2010 ao desafio de 2026: África do Sul volta ao palco mundial

A seleção da África do Sul prepara-se para regressar ao maior palco do futebol mundial com renovadas ambições e um sentimento de esperança que atravessa gerações. Dezasseis anos depois da última presença numa fase final do Campeonato do Mundo, os Bafana Bafana garantiram o regresso ao torneio de 2026, reacendendo o entusiasmo de um país onde o futebol continua a ocupar um lugar central na cultura popular e no imaginário coletivo. A qualificação é encarada como um sinal do crescimento competitivo da seleção e da recuperação gradual de protagonismo internacional, depois de vários anos afastada das grandes competições mundiais.No Mundial de 2026, a África do Sul integra o Grupo A, juntamente com México, Coreia do Sul e Chéquia, num agrupamento competitivo e exigente, onde cada detalhe poderá fazer a diferença na luta pelo apuramento para a fase seguinte. Num Mundial alargado a 48 seleções, a possibilidade de apuramento dos melhores terceiros classificados reforça a convicção dos Bafana Bafana de que será possível discutir a qualificação até às últimas jornadas do grupo.A história internacional da seleção sul-africana está inevitavelmente ligada ao contexto político do país. Durante décadas, a África do Sul esteve afastada das competições internacionais devido ao regime de apartheid, período em que foi suspensa das principais organizações desportivas mundiais. Apenas após o fim da segregação racial o país regressou oficialmente ao futebol internacional, coincidindo com um processo mais amplo de reconstrução nacional. Nesse período, o futebol ganhou um papel particularmente importante enquanto símbolo de união e identidade, ajudando a fortalecer uma nova narrativa nacional.Um dos capítulos mais marcantes da história do futebol sul-africano surgiu em 1996, quando a seleção conquistou a Taça das Nações Africanas em solo nacional. O triunfo teve enorme significado desportivo e social, simbolizando a capacidade de afirmação de um país que procurava consolidar uma nova identidade após anos de divisão política e racial. Desde então, a África do Sul manteve uma presença relevante no panorama africano, embora sem a regularidade desejada em grandes fases finais internacionais.A estreia sul-africana em Campeonatos do Mundo aconteceu em 1998, em França, seguindo-se nova participação em 2002, na Coreia do Sul e Japão. Em ambas as ocasiões, os Bafana Bafana demonstraram competitividade, mas acabaram eliminados ainda na fase de grupos. O momento mais simbólico da história recente da seleção aconteceu, contudo, em 2010, quando a África do Sul se tornou no primeiro país africano a organizar um Campeonato do Mundo. Apesar de não ter conseguido ultrapassar a primeira fase — tornando-se a primeira seleção anfitriã eliminada nessa etapa da competição — o torneio deixou uma marca profunda no país e em todo o continente africano. O ambiente vivido nas bancadas, o som das vuvuzelas e a forte mobilização popular transformaram esse Mundial num dos momentos mais memoráveis da história recente do futebol. O regresso ao Campeonato do Mundo em 2026 é, por isso, encarado como uma oportunidade de reafirmação internacional. A atual geração sul-africana combina juventude com experiência e apresenta vários jogadores com peso competitivo crescente. Percy Tau permanece como uma das figuras mais reconhecidas da seleção, destacando-se pela criatividade ofensiva, capacidade técnica e experiência acumulada em diferentes contextos competitivos. No meio-campo, Teboho Mokoena assume-se como um dos elementos fundamentais da organização coletiva, oferecendo equilíbrio entre construção ofensiva e recuperação de bola. No ataque, Evidence Makgopa acrescenta profundidade e mobilidade, enquanto Ronwen Williams, capitão da equipa, surge como uma das principais referências do grupo, assumindo um papel de liderança tanto dentro como fora do relvado. (cafonline.com)No plano tático, a África do Sul procura manter algumas das características tradicionalmente associadas ao seu futebol, privilegiando a velocidade, criatividade individual e intensidade nas transições ofensivas. Ao mesmo tempo, a equipa tem procurado alcançar maior estabilidade defensiva e consistência coletiva, aspetos considerados essenciais para competir ao mais alto nível internacional. A mobilidade dos jogadores da frente e a capacidade para explorar espaços poderão assumir particular relevância num grupo onde os detalhes estratégicos poderão revelar-se decisivos.A participação no Grupo A promete exigência máxima, mas também oportunidade. O reencontro com o México transporta inevitavelmente memórias do jogo inaugural do Mundial de 2010, quando as duas seleções empataram em Joanesburgo num encontro que ficou marcado pelo entusiasmo dos adeptos sul-africanos e pelo histórico golo de Siphiwe Tshabalala. Num país onde o desporto continua profundamente ligado à identidade nacional, os Bafana Bafana chegam ao torneio determinados a escrever um novo capítulo da sua história, procurando transformar o entusiasmo do regresso numa campanha capaz de surpreender o mundo do futebol.