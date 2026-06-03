Do relvado ao negócio: as mascotes do Mundial 2026 já conquistam fãs antes do apito inicial

A pouco mais de uma semana para o pontapé de saída do Mundial 2026 e, antes mesmo de a bola começar a rolar nos relvados dos Estados Unidos, México e Canadá, há três protagonistas que já ganharam espaço no maior palco do futebol: Maple, Zayu e Clutch. As mascotes oficiais da competição têm assumido um papel cada vez mais visível nas campanhas da FIFA, nos eventos de promoção do torneio e na mobilização dos adeptos, numa estratégia clara para criar ligação emocional com o público antes do arranque da prova.Com o Mundial prestes a começar — a abertura está marcada para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México —, as mascotes deixaram de ser apenas figuras simbólicas e tornaram-se parte integrante da imagem do torneio. A FIFA quer transformar Maple, Zayu e Clutch em rostos reconhecíveis do Mundial, capazes de unir adeptos de diferentes culturas numa competição inédita, organizada por três países.Cada uma das mascotes representa um dos anfitriões. Maple, associada ao Canadá, surge sob a forma de um alce e procura simbolizar criatividade e resiliência. O México apresenta Zayu, um jaguar inspirado na riqueza natural e cultural do país, enquanto os Estados Unidos apostam em Clutch, uma águia careca ligada à liderança e ao espírito de união. A FIFA descreve os três personagens como símbolos de diversidade, inclusão e paixão pelo futebol, numa edição do torneio que promete bater recordes de assistência e alcance global.Nesta contagem decrescente para a competição, as mascotes já começaram a marcar presença em zonas de adeptos, ativações promocionais, campanhas digitais e produtos oficiais espalhados pelas cidades anfitriãs. Mais do que um elemento visual, Maple, Zayu e Clutch fazem parte da máquina comercial e mediática que acompanha hoje os grandes eventos desportivos. O objetivo passa por aproximar o Mundial das famílias e dos adeptos mais jovens, reforçando a dimensão de entretenimento associada ao futebol. As contas serão feitas no final da prova. O que é certo é que quem quiser comprar as 3 mascotes no site da FIFA terá de desembolsar qualquer coisa como 90 euros.