Costa do Marfim entra a vencer no Mundial após triunfo sofrido frente ao Equador

A Costa do Marfim começou da melhor forma a sua caminhada no Mundial, ao vencer o Equador por 1-0, numa partida disputada durante a madrugada e marcada pelo equilíbrio entre duas seleções que procuraram entrar na competição com um resultado positivo.O conjunto marfinense mostrou-se mais eficaz nos momentos decisivos e conseguiu fazer a diferença através de um golo que acabou por ser suficiente para assegurar os primeiros três pontos no Grupo E, dando um importante passo na luta pela qualificação para a fase seguinte.Do lado do Equador, a equipa sul-americana tentou reagir após sofrer o golo, procurando assumir maior controlo do encontro, mas encontrou pela frente uma Costa do Marfim organizada defensivamente e capaz de gerir a vantagem até ao apito final.Com este triunfo pela margem mínima, a seleção africana ganha confiança para os próximos compromissos e reforça as ambições de seguir em frente na competição. Já o Equador fica pressionado a recuperar terreno nas próximas jornadas, sob pena de complicar as contas do apuramento.A vitória deixa a Costa do Marfim numa posição favorável no grupo, antes de um duelo exigente frente à Alemanha, enquanto o Equador tentará responder diante de Curaçau para continuar a sonhar com os oitavos de final.