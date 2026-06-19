Coanfitrião México bate Coreia do Sul e está nos 16 avos de final

O coanfitrião México tornou-se na quinta-feira, 18 de junho, a primeira seleção a conquistar um lugar nos 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao bater a Coreia do Sul por 1-0, na segunda jornada do Grupo A.Em Zapopan, um golo solitário de Luis Romo, aos 50 minutos, selou o triunfo dos ‘aztecas’, que estão pela 10.ª vez na fase a eliminar, depois de 1970 e 1986, quando atuaram em casa e atingiram os ‘quartos’, e consecutivamente entre 1994 e 2018.Após duas jornadas, o conjunto de Javier Aguirre lidera o agrupamento, com seis pontos, contra três da Coreia do Sul e um de República Checa e África do Sul, que empataram 1-1.