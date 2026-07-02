Bélgica e Estados Unidos garantem presença nos 'oitavos'

A Bélgica e os Estados Unidos qualificaram-se para os oitavos de final do Mundial2026 de futebol A seleção belga venceu o Senegal por 3-2, no prolongamento, após o empate 2-2, no tempo regulamentar, em Seatlle, nos Estados Unidos.No Estádio Lumen Field, Youri Tielemans, de penálti, aos 120+5 minutos, operou a reviravolta da Bélgica, que forçou o prolongamento com golos de Romelu Lukaku e Tielemans, aos 86 e 89, depois de Habib Diarra (24) e Ismaila Sarr (51) terem colocado o Senegal a vencer por 2-0.Nos oitavos de final, a Bélgica vai defrontar os Estados Unidos, que venceram a Bósnia-Herzegovina.Os coanfitriões Estados Unidos qualificaram-se pela oitava vez para os oitavos de final do Mundial de futebol, vencendo a Bósnia-Herzegovina por 2-0, no 10.º encontro dos ’16 avos’ da edição 2026, em Santa Clara.Folarin Balogun inaugurou o marcador aos 45 minutos, mas, aos 64, viu o cartão vermelho direto, deixando os norte-americanos reduzidos a 10, o que não impediu Malik Tillman de aumentar a vantagem, aos 82, de livre direto.