Austrália empata com Paraguai e qualifica-se

A Austrália qualificou-se na quinta-feira para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao empatar a zero com o Paraguai, em encontro da terceira jornada do Grupo D, disputado em Santa Clara, nos Estados Unidos.O conjunto da Oceânia, presente nos ‘oitavos’ em 2006 e 2022, ficou no segundo lugar do agrupamento, enquanto o Paraguai, que chegou aos ‘quartos’ em 2010 e aos ‘oitavos’ em 1986, 1998 e 2002, deverá qualificar-se com um dos oito melhores terceiros.O agrupamento foi conquistado pelos Estados Unidos, apesar da derrota por 3-2 face à já eliminada Turquia, com Auston Trusty (três minutos) e Sebastian Berhalter (49) a faturar para os coanfitriões e Arda Güler (10), Baris Yilmaz (31) e Kaan Ayhan (90+8) para os turcos.