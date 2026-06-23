Acompanhe aqui o Portugal - Usbequistão. Rúben Dias e João Félix titulares

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou "confiança inabalável" na seleção portuguesa de futebol. "Nós temos de nos concentrar nas qualidades que temos, no talento que temos e depois transformá-lo naturalmente num bom jogo, num bom desempenho e em vitórias. A seleção tem tudo para o fazer, a confiança é inabalável no espírito do grupo, no espírito de equipa destes que, como já tenho designado, são heróis de Portugal, são os nossos heróis do mar, vieram para os Estados Unidos para conquistar a taça", referiu, em Houston, onde se juntou aos adeptos portugueses que se deslocaram ao estádio para apoiar a seleção portuguesa.