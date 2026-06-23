Mundial 2026

Acompanhe aqui o Portugal - Usbequistão. Rúben Dias e João Félix titulares

Siga as principais incidências do encontro disputado no Estádio de Houston.
Acompanhe aqui o Portugal - Usbequistão. Rúben Dias e João Félix titulares
MIGUEL A. LOPES / Lusa

Portugal com muito apoio em Houston... e Luís Montenegro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou "confiança inabalável" na seleção portuguesa de futebol. "Nós temos de nos concentrar nas qualidades que temos, no talento que temos e depois transformá-lo naturalmente num bom jogo, num bom desempenho e em vitórias. A seleção tem tudo para o fazer, a confiança é inabalável no espírito do grupo, no espírito de equipa destes que, como já tenho designado, são heróis de Portugal, são os nossos heróis do mar, vieram para os Estados Unidos para conquistar a taça", referiu, em Houston, onde se juntou aos adeptos portugueses que se deslocaram ao estádio para apoiar a seleção portuguesa.

Roberto Martínez explica mudanças: "A base é continuar com o que somos

Em declarações à Sport TV, Roberto Martínez justificou as entradas de Ruben Dias e João Félix no onze de Portugal, face ao jogo com o Congo (1-1), tendo preterido Bernardo Silva e o lesionado Tomás Araújo.

“A base é continuar com o que somos. Uma equipa que precisa de bola, pode utilizar o espaço interior. Hoje é importante a zona central, poder ter um jogador como o João Félix. Também ter sangue novo no onze inicial. O Rúben Dias e o João trazem isso mas também uma continuação para poder fazer o que temos feito durante muitos jogos. Hoje é o dia para ter a cabeça muito, muito calma, executar o jogo taticamente bem, mas sentir o orgulho de jogar pela seleção”, disse o selecionador nacional antes do encontro com o Usbequistão.

Questionado sobre que mensagem vai passar no balneário, respondeu: "Os jogadores são muito experientes. Sabem muito bem que agora o importante é focar em nós. Não o adversário, não jogar o Mundial. É sermos nós mesmos, acreditar muito na qualidade que temos, no esforço que os jogadores têm, nos desempenhos e no orgulho do povo português, que é sempre importante quando jogas pela seleção.”

Portugal e Usbequistão defrontam-se pela primeira vez

Os colombianos estão na liderança do Grupo K, com três pontos, seguidos por Portugal e República Democrática do Congo, com um, enquanto o Usbequistão ainda não somou qualquer ponto.

Bernardo Silva e Tomás Araújo rendidos por João Félix e Rúben Dias

EQUIPAS TITULARES

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, João Félix

Usbequistão: Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov, Behruz Karimov, Odil Khamrobekov, Otabek Shukurov, Aziz Ganiev, Sherzod Nasrullaev, Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullaev

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