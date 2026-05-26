Volvo Cars permitirá carregamentos na rede Tesla Supercharger

A Volvo Cars anunciou que os proprietários dos veículos da marca sueca poderão ter acesso à rede Tesla Supercharger. A operação arranca no quarto trimestre deste ano e facilitará a ação de carregamento de baterias no espaço europeu e na região Ásia-Pacífico. Recorde-se que a Tesla tem cerca de 20 mil estações de carregamento em toda a Europa, sendo que a integração que a Volvo Cars fará será gerida através da aplicação. Portugal também estará integrado nesta rede.Atualmente os condutores de um Volvo têm acesso a mais de três milhões de pontos de carregamento a nível global, mas o acesso à rede Tesla Supercharger permitirá o uso de uma das redes de carregamento mais rápidas do mercado.