Mercedes-Benz abre encomendas do novo Classe C 400 4 Matic elétrico

A Mercedes-Benz continua a inovar no segmento das limousines elétricas de segmento médio. Recentemente foi anunciado a disponibilidade para encomenda do novo Mercedes C 400 4Matic elétrico, com autonomia de 743 km, embora este valor ainda não esteja homologado.Disponível a partir de 70.600 euros, é a tecnologia que o distingue da concorrência, nomeadamente a possibilidade de carregar 320 km em apenas 10 minutos e isto porque comporta a tecnologia de 800 V, o que significa que numa viagem de 1000 km basta uma paragem de 10 minutos para percorrer essa distância. Sendo um veículo elétrico com uma bateria de iões de lítio e com uma capacidade útil de 94,5 kWh, significa peso, e isso reflete-se no consumo que será da ordem dos 18,5 kWh/100 km em ciclo combinado, segundo informação oficial. Tem 489 cv de potência e a versão desportiva acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,1 segundos, apenas mais um segundo do que os melhores superdesportivos.Em termos técnicos o veículo apresenta-se com uma potência de carregamento de 330 kW, mas com um conversor DC de série, pode usar postos de carregamento rápido de 400 V, sendo que a marca de Estugarda tem previsto lançar, em 2027, modelos de tração traseira e integral, e com variantes de bateria. Um dos modelos de tração traseira terá uma autonomia prevista da ordem os 800 km. A “inteligência” desta limousine elétrica é gerida pela plataforma MB.OS e liga o veículo a um ecossistema que vai da informação, ao entretenimento, e vai até à condução automatizada. Este supercomputador baseado em inteligência artificial, constitui a base da nova geração MBUX e do sistema de condução e estacionamento MB.Drive. As atualizações do software regulares são feitas over-the-air.Em termos de design não há muito a escrever, pois tem o ADN da Mercedes, com linhas “musculadas”, expressão arrogante e uma seção dianteira baixa, a par de uma linha de tejadilho alongada, e guarda-lamas salientes.