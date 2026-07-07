Hyundai Ioniq 3 com interface de utilização inspirado nos smartphones

Design e tecnologia são os atributos do novo Hyundai Ioniq 3, que é o primeiro modelo na Europa equipado com o sistema Pleos Connect, uma interface de utilização inspirada nos smartphones e aquilo que a marca chama de funcionalidades expansíveis. O modelo será lançado no último quadrimestre deste ano, mas já se percebeu que a marca sul-coreana mantém o design inspirado na chamada “Art of steel” e um interior cujas ideias nascem do design contemporâneo de mobiliário.Este veículo compacto, 100% elétrico, mantém a versão N Line, com um visual mais desportivo, enquanto as restantes versões mantêm as linhas fluídas e elegantes.. A linguagem do design do Ioniq 3 continua a ser a de sempre da marca, ou seja, minimalista, expressa pela silhueta “Aero hatch” e que liga a eficiência dinâmica com uma presença que, não sendo exuberante, é consensualmente elegante. Esperamos que num futuro teste dinâmico nos permita perceber outros pormenores. Refere a marca, em nota, que o interior “dá continuidade à clareza da sua linguagem de design através de um habitáculo funcional e organizado”. O ambiente é “visualmente limpo” e onde o que procura o construtor é uma integração harmoniosa de todos os elementos, incluindo o ecrã central. O interior segue o conceito do “espaço de mobiliário”, e não a convencional organização de um tabliê automóvel e respetivas arrumações.. A vertente relevante deste modelo acaba por ser o novo sistema de infotainment Pleos Connect e, como já referimos, apresenta uma interface inspirada no uso dos smartphones, ao permitir o acesso a plataformas integradas e cujas funcionalidades poderão vir a alargar-se no futuro. Através do Pleos App Market será possível ao proprietário o acesso a aplicações desenvolvidas por parceiros externos. No lançamento estarão disponíveis uma dezena de aplicações, incluindo música em streaming, podendo as aplicações subir para três dezenas até final do ano. Outra novidade no Ioniq 3 é o assistente de voz inteligentes da Hyundai, o Gleo AI, facilitando o acesso a funcionalidades do carro, recebendo ordens através de voz. Vamos esperar pelo final do ano para conhecermos em pormenor esta nova série da Hyundai.